Aile boyu skandal: Kızı takip etti, damadı bantladı, karısı cinsel organını kesti!

Güney Kore’de bir kafede yaşanan kan dondurucu olayda, eşinin saldırısıyla cinsel organını kaybeden adamdan mahkemede şaşırtan bir hamle geldi. Mağdur koca, tüm yaşadıklarına rağmen eşine verilecek cezanın hafifletilmesini talep etti.

Çiğdem Sevinç

Olay, Güney Kore’nin Ganghwa Adası’nda bulunan bir kafede yaşandı. İddiaya göre 58 yaşındaki kadın, eşinin kendisini aldattığına inanarak saldırıyı planladı. Alkollü halde kafede uyuyakalan 50 yaşındaki adam, kadının ani baskınıyla kabusu yaşadı.

KESİP TUVALETE ATMIŞ

Mahkeme kayıtlarına göre saldırı sırasında kadının damadı da olay yerine geldi. Damat, mağduru ip ve bantla bağlayarak kaçmasını engelledi. Ardından kadın, eşine defalarca bıçakla saldırdı ve cinsel organını kesti. Kesilen organın tuvalete atılması, doktorların yeniden dikme ihtimalini ortadan kaldırdı.

Ağır kan kaybıyla hastaneye kaldırılan adam acil ameliyatla hayatta kaldı. Ancak yetkililer, mağdurun kalıcı fiziksel hasar ve ciddi psikolojik travma yaşadığını açıkladı.

MAHKEMEDE ŞOKE EDEN TALEP

Tüm bu yaşananlara rağmen adamın mahkemeye başvurarak eşine merhamet edilmesini istemesi dikkat çekti. Hâkimler bu talebi değerlendirdiklerini belirtse de saldırının aşırı vahşi olduğu vurgulandı.

Kadın 7 yıl hapis, saldırıya yardım eden damat ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturmada çiftin kızının da babasını yasa dışı şekilde GPS ile takip ettirdiği ortaya çıktı. Kız, izinsiz takip nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

