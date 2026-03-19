Soymaya girdiği dükkandan çıkmak için polise yalvardı!

Birmingham’da bir dükkana giren hırsız Jordan Peebles, mağaza çalışanının hızlı müdahalesi sayesinde içeride mahsur kaldı. Peebles, panikleyerek polise “Beni buradan çıkarın” diye yalvardı.

HIRSIZ YAKALANDI, HAPİS CEZASI ALDI

Peebles, büyük mutfak bıçağıyla mağazaya saldırdı, dolabı açmaya çalıştı ve ürünleri yağmaladı. Ancak mağaza çalışanı, Peebles’dan kaçıp kepenkleri kapatınca hırsız mağazada kapalı kaldı. Polis geldiğinde Peebles teslim oldu ve elindeki bıçağı bıraktı.

Warwick Crown Court, Peebles’i soygun suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.