Önce eşini ve iki çocuğunun kalbini söktü sonra kendi gözlerini oyup yedi!

Teksas’ta Andre Thomas, eski eşi ve iki çocuğunu feci şekilde öldürüp cinayeti Tanrı’nın emriyle yaptığını iddia etti. Yargılanmayı beklerken kendi gözlerini çıkartıp yiyen Thomas, şizofreni teşhisi konarak ağır psikiyatrik birimine aktarıldı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Teksas’ta yaşanan korkunç bir cinayet, ülkeyi derinden sarstı. Andre Thomas, eski eşi Laura Boren ve iki çocuğunu öldürdü, ardından bedenlerini vahşice parçaladı. Katilin açıklaması ise daha korkunç oldu, cinayeti Tanrı’nın emriyle yaptığını iddia etti.

Mart 2004’te Boren’in dairesine giren Thomas, eski eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından göğsünü kesip kalbini çıkardı. Korkunç vahşeti daha sonra aynı iki çocuğuna daha uyguladı. Cinayetten sonra polis karakoluna gidip teslim olan Thomas, ilahi bir güç tarafından “şeytanları yok etmesi” için yönlendirildiğini söyledi.

GÖZLERİNİ ÇIKARDI

Katil, yargılanmayı beklerken sağ gözünü kendi elleriyle çıkardı. Avukatları, bunun suçlamalardan kaçınmak için yapıldığını belirtti. Thomas daha sonra sol gözünü de çıkardı ve yedi. Tıbbi raporlarda şizofreni teşhisi konulan Thomas, psikiyatrik rahatsızlığı olan mahkûmların tutulduğu bir birimde hakkında verilecek kararı bekliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soymaya girdiği dükkandan çıkmak için polise yalvardı!Soymaya girdiği dükkandan çıkmak için polise yalvardı!
Ricası komşuyu çıldırttı: Saçlarını yolup, dişlerini kırdı!Ricası komşuyu çıldırttı: Saçlarını yolup, dişlerini kırdı!

İran'dan yeni çıkış: 'Bunun sonucu tüm dünyayı etkiler'

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

