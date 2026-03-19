Önce eşini ve iki çocuğunun kalbini söktü sonra kendi gözlerini oyup yedi!

Teksas’ta yaşanan korkunç bir cinayet, ülkeyi derinden sarstı. Andre Thomas, eski eşi Laura Boren ve iki çocuğunu öldürdü, ardından bedenlerini vahşice parçaladı. Katilin açıklaması ise daha korkunç oldu, cinayeti Tanrı’nın emriyle yaptığını iddia etti.

Mart 2004’te Boren’in dairesine giren Thomas, eski eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından göğsünü kesip kalbini çıkardı. Korkunç vahşeti daha sonra aynı iki çocuğuna daha uyguladı. Cinayetten sonra polis karakoluna gidip teslim olan Thomas, ilahi bir güç tarafından “şeytanları yok etmesi” için yönlendirildiğini söyledi.

GÖZLERİNİ ÇIKARDI

Katil, yargılanmayı beklerken sağ gözünü kendi elleriyle çıkardı. Avukatları, bunun suçlamalardan kaçınmak için yapıldığını belirtti. Thomas daha sonra sol gözünü de çıkardı ve yedi. Tıbbi raporlarda şizofreni teşhisi konulan Thomas, psikiyatrik rahatsızlığı olan mahkûmların tutulduğu bir birimde hakkında verilecek kararı bekliyor.