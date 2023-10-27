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Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi Başak Dizer o sahne hakkında konuştu

27.10.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu Aile'ye yatak odası sahnesi damga vurmuştu. Aslan'ı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un soyunduğu sahne sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü ismin eşi Başak Dizer ilk kez konuştu.

Salı akşamları ekrana gelen Aile dizisi her hafta yoğun ilgi görüyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın Devin’e hayat verdiği dizide yatak odası sahnesi dikkat çekmişti.

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Muhabironline'nın haberine göre Başak Dizer Tatlıtuğ "Aile dizisindeki kıyafet değiştirme sahnesi çok konuşuldu. Böyle sahneleri yasaklıyorsunuz diye haberler çıkıyor" sorusuna "Hiç öyle şeyler yok. Biz açık açık bunu konuşuyoruz zaten" yanıtını verdi.

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Leyla'nın hapse girmesinin ardından çocukların yanında olmak için Aslan'dan boşanmaktan vazgeçen Devin, Aslan'ın karşısında soyunması ile neye uğradığını şaşırmıştı.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile ele aktan

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