Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi Başak Dizer o sahne hakkında konuştu

Salı akşamları ekrana gelen Aile dizisi her hafta yoğun ilgi görüyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın Devin’e hayat verdiği dizide yatak odası sahnesi dikkat çekmişti.

Muhabironline'nın haberine göre Başak Dizer Tatlıtuğ "Aile dizisindeki kıyafet değiştirme sahnesi çok konuşuldu. Böyle sahneleri yasaklıyorsunuz diye haberler çıkıyor" sorusuna "Hiç öyle şeyler yok. Biz açık açık bunu konuşuyoruz zaten" yanıtını verdi.

Leyla'nın hapse girmesinin ardından çocukların yanında olmak için Aslan'dan boşanmaktan vazgeçen Devin, Aslan'ın karşısında soyunması ile neye uğradığını şaşırmıştı.