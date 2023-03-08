AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisi 1. bölümünde neler oldu? Öpüşme sahnesi gündem oldu!

Aile dizisi 1. bölümü ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder ve Emel Göksu gibi ünlü isimleri buluşturan dizi sosyal medyada çok konuşuldu. Aile dizisi 1. bölüm izle konu başlığı internette araştırılıyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahnesinin yanı sıra eğlence ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Aile dizisi 1. bölümü ile ilgili detaylar...

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

Aile dizisi 1. bölüm konusu:

"Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri."

AİLE DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Aile dizisi Salı günleri saat 20.00'de Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Aile dizisinin özgün senaryosu ise Hakan Bonomo'ya ait. Dizi, aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

7 Mart Salı günü Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.



