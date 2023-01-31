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Aile dizisi ne zaman başlayacak, Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’lı dizinin afişi yayınlandı

31.01.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi yayınlanan ilk fragmanıyla nefesleri kesmişti. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizinin şimdi de afişi yayınlandı. Özgün senaryosunda Hakan Bonomo’nun imzasının yer aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı Aile dizisi için geri sayım başladı. Peki, Aile dizisi ne zaman başlayacak, Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Aile dizisi ne zaman başlayacak, Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’lı dizinin afişi yayınlandı

Aile dizisi için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken ve yayınlanmadan çok konuşulmaya başlanan Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak Ay Yapım’ın yeni dizisi Aile’nin yeni toplu afişi de yayınlandı. Afişi görenler yine Aile dizisi ne zaman başlayacak, Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’lı dizinin tüm ayrıntıları...

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimleri hızla devam eden diziden ilk kareler seyirci ile paylaşıldı. Özgün hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile 'Aile' dizisi çok yakında SHOW TV'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

Aile dizisi afişi

AİLE DİZİSİ KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizide, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alınıyor.

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AİLE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı tutkulu bir aşk hikayesinde bir araya getirmeye hazırlanan ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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