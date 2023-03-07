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Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesi gündem oldu! İzleyicilerden yorum yağdı

07.03.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzleyicilerin merakla beklediği Aile dizisi ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba dedi. Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Devin ve Aslan karakterlerinin ilk bölümden öpüşme sahnelerinin yer alması sosyal medyada gündem yarattı. Seyirciler bu duruma kayıtsız kalamadı.

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesi gündem oldu! İzleyicilerden yorum yağdı

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi eğlence ve aksiyon dolu sahneleriyle ilk bölümünü geride bıraktı. Sezonun iddialı dizilerinden biri olan Aile'nin ilk bölümünde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesine yorum yağdı.

AİLE DİZİSİ BAŞLADI

7 Mart Salı günü Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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ÖPÜŞME SAHNESİ GÜNDEM OLDU!

Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla seyircinin beğenisine sunulan Aile dizisinin birinci bölümü yayınlandı.

Aile dizisi ertelendi mi

Dizide, Serenay Sarıkaya, Devin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan karakterini canlandırıyor.

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İlk bölümde Devin ile Aslan karakterlerinin öpüşmesi ve olayların hızlı gelişmesine bazı seyircilerden yorum geldi. İşte o yorumlar;

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Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile

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