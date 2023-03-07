Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesi gündem oldu! İzleyicilerden yorum yağdı

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi eğlence ve aksiyon dolu sahneleriyle ilk bölümünü geride bıraktı. Sezonun iddialı dizilerinden biri olan Aile'nin ilk bölümünde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un öpüşme sahnesine yorum yağdı.

AİLE DİZİSİ BAŞLADI

7 Mart Salı günü Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

ÖPÜŞME SAHNESİ GÜNDEM OLDU!

Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla seyircinin beğenisine sunulan Aile dizisinin birinci bölümü yayınlandı.

Dizide, Serenay Sarıkaya, Devin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan karakterini canlandırıyor.

İlk bölümde Devin ile Aslan karakterlerinin öpüşmesi ve olayların hızlı gelişmesine bazı seyircilerden yorum geldi. İşte o yorumlar;



