Aile dizisindeki o sahne sosyal medyayı salladı! Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğuna yorum yağdı

Show Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aile salı akşamlarına damga vuruyor. Her bölümü olay olan dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Aslan ve Devin karakterlerinin her sahnesi çok beğeniliyor.

Bu sene 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisindeki performanslarıyla En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldu.

bölümde final yapacağı konuşulan Aile dizisi dün akşam 23. bölümüyle ekrana geldi. Diziye Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Devin karakterinin babasını kaybettiği sahne damga vurdu.

Sosyal medya Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğuna tepkisiz kalamadı.

Güzel oyuncunun o sahnesine; 'Bu nasıl oynamaktır?', 'Oscarlık oyunculuk', 'Tek kelime ile nefis oynamış', 'Sahneyi oynamadı yaşadı' gibi yorumlar yapıldı.







