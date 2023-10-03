Aile dizisine bomba transfer! Ya Çok Seversen'in yıldızı kadroda

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolünü paylaştığı Aile dizisi bu akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek. Başından beri 30 bölüm olarak tasarlanan dizide yine nefesler tutulacak.

Yeni sezon öncesi Ayda Aksel, Selin Şekerci gibi isimlerin kadrosuna katıldığı diziye bir iddialı transfer daha yapıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan‘ın başrollerini paylaştığı “Ya Çok Seversen”de “Meryem” rolüne hayat veren Mine Kılıç “Aile” dizisine transfer oldu.

Mine Kılıç, 13. bölümde final yapan Ay Yapım’ın “Ya Çok Seversen” dizisinden yine aynı yapım şirketinin Aile dizisine geçti. Başarılı oyuncunun çok sürpriz bir role hayat vereceği öğrenildi.

