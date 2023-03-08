Aile dizisinin Leyla'sı Canan Ergüder sosyal medyada gündem oldu! Hastalığı sebebiyle setleri bırakmıştı

Canan Ergüder, rol aldığı dizilerdeki performansıyla konuşulmaya devam ediyor. Dün akşam ilk bölümü ile ekrana gelen Aile dizisinde Ergüder, Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan'ın ablası Leyla'ya hayat veriyor. Ünlü oyuncu, dizideki konuşma tarzı ve mimikleriyle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Canan Ergüder, Behzat Ç dizisindeki savcı Esra rolüyle büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı. Daha sorasında da Güllerin Savaşı, Oğlum ve Menajerimi Ara dizilerindeki performansıyla da adından epey söz ettirmişti.

"SELAMLAŞTIK EŞİMİN SEVGİLİSİYLE "

Ergüder, Aile dizisinde Leyla Soykan Sayıcı rolüyle karşımıza çıktı. Esprili tavırları ve mimikleri ile izleyiciyi çekmeyi başaran Leyla'nın bir yemek çıkışı eşi ile ilgili konuştuğu sahne olay oldu. Leyla;

"Selamlaştık eşimin sevgilisiyle. Ben çok severim kendisini. Gerçekten. Çok severim. Bu aralar benim en büyük destekçim. Çok geniş kocaman bir aileyiz" demesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin izleyicileri Leyla için, "Bişi sorcam Canan Ergüder her rolünde tamamen o insan olmayı nasıl başarıyor sesiyle bile o kişi oluyor benim aklım almıyor artık pedagog demet ve leyla soykan arasında kısacık bi zaman var ama nasıl bu kadar bambaşka iki insan olabilir", "Bambaska bi olay Canan Ergüder", "Canan Ergüder'e kısa saç ne yakışmış ya" yorumları yaptı.

KANSERİ YENDİ, SETLERE DÖNDÜ

Başarılı oyuncu, en son rol aldığı Menajerim Sensin dizisini rahatsızlığı nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Kemoterapi gören ve bu dönemde eşi Kenan Ece'nin 'en büyük destekçisi olduğunu' söyleyen Ergüder, gördüğü tedaviler sonrası sağlığına kavuştu.

Ergüder bu dönemde, saçlarını kestiği bir fotoğraf paylaşmış ve takipçilerinden dua ve iyi dilekler istemişti. Süreç sonunda bir süre Oğlum isimli dizide rol alsa da esas çıkışını Aile dizisindeki Leyla karakteri ile yapacak gibi duruyor.

