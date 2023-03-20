Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik eteğini savurdu, açılmasına aldırış etmedi

Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş rolünün ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik iddialı stili ve cesur paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Güzel oyuncu cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve eteğini savurup açılmasını pek umursamadı. Mayo tarzı iç çamaşırıyla dikkat çeken oyuncu o anları da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.

Bir süre Samsun'da yaşadıktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra Geyik, henüz 13 yaşındayken kameralarla tanıştı.

İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.

2006 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan Geyik, uzun yıllar bu dizide yer aldı.



