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Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Türk komedi filmi Ailecek Şaşkınız nerede çekildi?

04.01.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Türk komedi filmi Ailecek Şaşkınız 2 Mart 2018'de vizyona girmişti. Peki, Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Türk komedi filmi Ailecek Şaşkınız nerede çekildi? İşte detaylar...

Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Türk komedi filmi Ailecek Şaşkınız nerede çekildi?

Ailecek Şaşkınız filminin yapımcılığını TR 40 33, dağıtımını Mars Dağıtım ve senaristliği ile yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. Ailecek Şaşkınız filminin konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Ailecek Şaşkınız filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları.

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİ KONUSU

Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır. Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir. İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir.

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AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ahmet Kural - Ferhat

Murat Cemcir - Gökhan

Saadet Işıl Aksoy - Elif

Cengiz Bozkurt - Muzaffer

Günay Karacaoğlu - Serap

Çağlar Ertuğrul Doktor - Onay

Bihter Özdemir Dinçel - Betül

Güven Murat Akpınar - Emre

Mustafa Alabora - Zeki

Ayda Aksel - Gamze

Serhat Özcan - Polis Hikmet

Nebil Sayın - Ömer

Cemil Şahin - Hırsız

Yılmaz Gruda - Rıza Bey

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