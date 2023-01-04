Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Türk komedi filmi Ailecek Şaşkınız nerede çekildi?

Ailecek Şaşkınız filminin yapımcılığını TR 40 33, dağıtımını Mars Dağıtım ve senaristliği ile yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. Ailecek Şaşkınız filminin konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Ailecek Şaşkınız filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları.
Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır. Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir. İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir.
Ahmet Kural - Ferhat
Murat Cemcir - Gökhan
Saadet Işıl Aksoy - Elif
Cengiz Bozkurt - Muzaffer
Günay Karacaoğlu - Serap
Çağlar Ertuğrul Doktor - Onay
Bihter Özdemir Dinçel - Betül
Güven Murat Akpınar - Emre
Mustafa Alabora - Zeki
Ayda Aksel - Gamze
Serhat Özcan - Polis Hikmet
Nebil Sayın - Ömer
Cemil Şahin - Hırsız
Yılmaz Gruda - Rıza Bey