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Aileler Yarışıyor yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2019 21:05 | Son Güncelleme

TRT'nin sevilen programı Aileler Yarışıyor, 2'nci sezonuyla ekrana dönüyor.

Aileler Yarışıyor yeni sezon ne zaman başlıyor?

Gündüz kuşağının izleyiciye neşe veren tek programı “Aileler Yarışıyor” yeni sezonda, birbirinden eğlenceli yeni etapları ve renkli yarışmacılarıyla evlerinizi şenlendirmeye geliyor.

Bol kahkahalı yeni bölümleriyle Aileler Yarışıyor 30 Eylül’den itibaren hafta içi her gün saat:13.00’de TRT1’de izleyiciyle buluşacak.

Milyonların tutkuyla izlediği, kahkaha tufanı Aileler Yarışıyor, Ufuk Özkan’ın sunumuyla yeni sezona da damgasını vuracak.

Türk televizyon tarihinde kazanan yarışmacılara ödüllerini en hızlı teslimatı yaparak rekor kıran Yapımcı Eyüp Üstün, Aileler Yarışıyor yeni sezon için “Gündüz kuşağı programlarındaki kavga, dövüş, cinayet aydınlatma gibi adeta cinnete dönmüş programlardan bunalan izleyicilerimiz için çok daha sağlıklı bir program olan Aileler Yarışıyor, yeni sezonda da çok daha eğlenceli bölümlerle geliyor.” dedi.

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Her yaştan seyircinin izlediği eğlence ve rekabetin en sevilen adresi Aileler Yarışıyor kazanan aileye 10.000 TL ödülüyle hafta içi her gün 100 kişiye sorduğu soruların yepyeni cevaplarını yarışmacılarına soruyor.

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Aileler Yarışıyor ufuk özkan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İlker ayrık tek geçerim adam program sunuyor samimi içten bunlarsa ne bileyim boş geliyor
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