Ailelere önemli uyarı! Bebek ve çocukların bağışıklığını güçlendiriyor

Türk toplumunda kemik suyu ile beslenme alışkanlığının çok yaygın olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, kemik suyunun çocuk sağlığına birçok faydası olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. alper Özkılıç, özellikle kış aylarında çocukların enfeksiyon hastalıklarına karşı vücut dirençlerinin düştüğüne dikkati çekerek,

"Kemik suyu çocukların hastalanmamaları ya da hastalanan çocukların, hastalıklarını daha çabuk atlatmaları adına yardımcıdır. Kemik suyu kaliteli bir besin olduğu için değerli bir besin. İçeriğindeki proteinler, amino asitler, kolajen tarzı lifler sayesinde çocuk gelişimi ve büyümesi üzerinde kaliteli bir etkiye sahip. Bu lifler ve amino asitler hızlı büyümeye de yardımcı oluyor ve çocukların kas iskelet sistemi üzerine olumlu etkileri var. Ayrıca bebekler sindirim açısından yeterli bir fonksiyona sahip değiller. Kemik suyunun beslenmeye eklenmesinin bu anlamda da avantajları vardır. Bebekler sindirimlerini kolaylaştırdığı için daha rahat uyurlar ve sindirim fonksiyonlarını daha rahat gerçekleştirirler. İçeriğindeki glisin denilen amino asit sayesinde bebekler daha iyi uyuyabilir. Bu olumlu etkileri nedeniyle bebek beslenmesinde kemik suyunu öneriyoruz."