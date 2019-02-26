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Ailelere önemli uyarı! Bebek ve çocukların bağışıklığını güçlendiriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç bebekler ve çocuklarda kemik suyu ile yapılmış çorbanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve uyumaya yardımcı olduğunu bildirdi. Özkılıç, her gün gibi çok sık aralıklarla verilmesinin sakıncalı olabileceğini, çocuklarda kolesterol yüksekliği ve kalp damar hastalıkları riski yaratabileceğine dikkat çekti.

Ailelere önemli uyarı! Bebek ve çocukların bağışıklığını güçlendiriyor

Türk toplumunda kemik suyu ile beslenme alışkanlığının çok yaygın olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, kemik suyunun çocuk sağlığına birçok faydası olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. alper Özkılıç, özellikle kış aylarında çocukların enfeksiyon hastalıklarına karşı vücut dirençlerinin düştüğüne dikkati çekerek,

et suyu

"Kemik suyu çocukların hastalanmamaları ya da hastalanan çocukların, hastalıklarını daha çabuk atlatmaları adına yardımcıdır. Kemik suyu kaliteli bir besin olduğu için değerli bir besin. İçeriğindeki proteinler, amino asitler, kolajen tarzı lifler sayesinde çocuk gelişimi ve büyümesi üzerinde kaliteli bir etkiye sahip. Bu lifler ve amino asitler hızlı büyümeye de yardımcı oluyor ve çocukların kas iskelet sistemi üzerine olumlu etkileri var. Ayrıca bebekler sindirim açısından yeterli bir fonksiyona sahip değiller. Kemik suyunun beslenmeye eklenmesinin bu anlamda da avantajları vardır. Bebekler sindirimlerini kolaylaştırdığı için daha rahat uyurlar ve sindirim fonksiyonlarını daha rahat gerçekleştirirler. İçeriğindeki glisin denilen amino asit sayesinde bebekler daha iyi uyuyabilir. Bu olumlu etkileri nedeniyle bebek beslenmesinde kemik suyunu öneriyoruz."

"Hızlı boy uzaması ve kas, kemik gelişimine yardımcı olur"

Yrd. Doç. Dr. Özkılıç, ayrıca kemik suyunun bebeklerin gelişimindeki önemine de vurgu yaptı. Kemik suyunun içeriğindeki maddelerin büyümeye destek olduğunu belirten Özkılıç, "Kemik suyunun içeriğindeki kondroitin sülfat, glikozamin ve kolajen içeriği tamamen kıkırdak dokunun alt yapısını oluşturan proteinlerdir. Bu proteinleri bebeğe ya da çocuğa vermek ile kıkırdak gelişiminin bu öncül moleküllerini vermiş oluyoruz. Böylece hızlı boy uzaması ve kas kemik gelişimini güçlendirmek adına vücuda destek yapmış oluyoruz" dedi.

"6'ıncı aydan önce önermiyoruz"

doktor

Kemik suyunun bebeklere 6 aydan önce verilmemesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Alper Özkılıç, "6 aydan önce kemik suyunu da eti de önermiyoruz" dedi.

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