Mynet Trend

Ailesine siyanür içirip öldüren genç tutuklandı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 15.05.2019 18:41 | Son Güncelleme

İzmir’de, ailesine şerbet diye siyanür içererek ölümlerine sebep olan üniversite öğrencisine yapılan sağlık kontrollerinde gence şizofreni tanısı koyulduğu öğrenildi. M.C.K., üst soy akrabayı kasten öldürmekten iki kez ve kardeşi öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.

Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi'nde, iddiaya göre internetten sipariş ettiği siyanürü anne, baba ve kardeşlerine ‘Size şerbet yaptım, tadın’ diyerek ikram eden ve babası Mehmet K. (46) ile Fatma K.'nın (39) ölümüne, 3 kardeşinin de ölümden dönmesine sebep olan üniversite öğrencisi M.C.K. (21) ile ilgili ortaya şok bir gerçek çıktı. Zanlının, yapılan sağlık kontrollerinde şahsa şizofreni teşhisi koyulduğu bildirildi. M.C.K.’ya daha önceden böyle bir tanı konulmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

M.C.K. üst soy akrabayı kasten öldürmekten iki kez ve kardeşi öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.

AW704411_01

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Öte yandan oğulları M.C.K.’nın verdiği siyanürü içerek hayatlarını kaybeden anne Fatma K. ile baba Mehmet K. son yolculuklarına uğurlandı. Bornova Ali Rıza Güven Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına talihsiz eşin akrabaları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Talihsiz çiftin akrabaları tabutlarının başında dakikalarca gözyaşı döktü. Baba Mahmut K., oğlunun cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı dökerken, kardeşi Hatice Yılmaz da sinir krizi geçirdi. Kılınan cenaze namazlarının ardından çiftin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri olan Yozgat’a gönderildi.

(İHA)

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Akılalmaz kaza! Otomobilinin başındayken vinç çarptıAkılalmaz kaza! Otomobilinin başındayken vinç çarptı
Dava sonuçlandı: Tam 206 milyon 103 bin 865 TLDava sonuçlandı: Tam 206 milyon 103 bin 865 TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şerbet siyanür

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu araçlardan uzak durun!

Bu araçlardan uzak durun!

Eleştiri yağdı; kendini böyle savundu: Görevimi yaptım

Eleştiri yağdı; kendini böyle savundu: Görevimi yaptım

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Akıllara durgunluk veren olay! Her yerde aranıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Kardeş kavgası acı bitti! Yanlışlıkla yengesini öldürdüğünü zannedince...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Okuyucu Yorumları 28 yorum
allah evldın da hayılısını versin
ne hale geldık ya
yani tanıya gerek yok yaptığı olay zaten hasta olduğunu gösteriyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte cam yerine arka kapıyı açarak serinledi!

Trafikte cam yerine arka kapıyı açtı!

'İlk mimari projeyi kırlangıçlar çizdi'

Mağarada yaşayan insanlar bu fikri bakın nereden almış!

ABD'nin olumsuz kararına rağmen dev ortaklıkta imzalar atıldı!

ABD'nin olumsuz kararına rağmen dev ortaklıkta imzalar atıldı!

İmzayı attı! Trump'ın hedefinde bu kez Çin ve Huawei var!

İmzayı attı! Hedefinde bu kez onlar var!

İskeleti 5 yıl sonra bulunan yaşlı kadın, boğularak öldürülmüş

Böylesi ancak filmlerde olur! Beş yıllık sır perdesi dört dakikalık video ile çözüldü

Başakşehir'de vinç, çarptığı otomobille bahçeye düştü

Akılalmaz kaza! Otomobilinin başındayken vinç çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.