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Ailesini vahşice öldürmüştü! 33 yıl sonra idam edilen adamın son sözleri gündem oldu! Danışmanı ise bakın ne yaptı...

Oscar Franklin Smith, 1989'da eşi ve çocuklarını öldürdü. Toplu cinayetten suçlu bulunan mahkum, 33 yıl sonra idam edildi. Smith'in son sözleri ise gündem oldu. Manevi danışmanı onu rahatlatmak için bakın ne yaptı.

Ailesini vahşice öldürmüştü! 33 yıl sonra idam edilen adamın son sözleri gündem oldu! Danışmanı ise bakın ne yaptı...
Jale Uslu

Tennessee'li mahkum Oscar Smith, 1989 yılında eski eşi Judith Smith ve oğulları Jason ve Chad Burnett'i öldürmek suçundan 22 Mayıs sabahı 33 yıl sonra zehirli iğneyle idam edildi.

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MASUM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İdam edilmeden önce danışmanıyla görüşme yapan mahkum, "Onu ben öldürmedim" dedi. Son açıklamasında kapsamlı bir şekilde adalet sistemini kınadı ve "çalışmadığını" iddia etti. Tennessee Valisi Bill Lee ile ilgili olarak Smith, "Son sözü o söylüyor ve adaletin gerektiği yerde adaleti sağlayabilecek son kişi o." ifadelerini kullandı.

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"Ben ilk değilim, son da olmayacağım" diyen mahkum, masum olduğunu tekrarladı. Bu infaz, Tennessee'de bir manevi danışmanın odaya girmesine izin verilen ilk örnek olması nedeniyle dikkat çekti. Smith'e dualar etti ve teselli verdi, hatta bir ara "I'll Fly Away" şarkısını bile söyledi.

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AİLESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Smith, 1 Ekim 1989'da Nashville, Tennessee'deki evlerinde Judith Smith, 13 yaşındaki Jason Burnett ve 16 yaşındaki Chad Burnett'in vahşice öldürülmesinden suçlu bulundu. Temmuz 1990'da Davidson County jürisi cinayetler için ölüm cezası verdi.

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Yıllar içinde COVID-19 ve eyaletin ölümcül enjeksiyon sürecini gözden geçirmek için getirilen moratoryumlar nedeniyle birden fazla infaz tarihi yeniden planlandı. 2022 yılında cinayet silahlarından birinde kimliği belirsiz bir şahsın DNA'sına rastlandığına dair yeni delillere rağmen, Davidson County Ceza Mahkemesi hakimi davanın yeniden görülmesi yönündeki itirazları reddetti.

Hakimin kararında, Smith'in suçluluğunun tartışmasız olduğu ve yeni DNA bulgularının durumu onun lehine değiştirmediği belirtildi. Duruşmada, Smith'in iki meslektaşı, Judith Smith'i öldürmeleri için onları işe almaya çalıştığına tanıklık etti. Ona ve çocuklara yönelik daha önceki tehdit ve şiddete dair kanıtlar da vardı. Smith ayrıca üç kurban için de sigorta poliçeleri yaptırmıştı.

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idam cezası
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