Ailesiyle mavi tura çıktı, bu hale geldi!

Dünya 15 yaşındaki Jordyn Walker'ın hastalığını teşhis etmek için çabalıyor. 15 yaşındaki Jordyn, 2017'de ailesiyle beraber mavi tura çıktı. Ancak Jordyn döndükten sonra kanlı ishal, şiddetli mide krampları çekmeye başladı.

Gizemli hastalığı doktorlar bile çözemiyor

Doktorlar genç kızın basit bir sinus enfeksiyonu geçirdiğini söyleyip eve yolladı. Ancak genç kızın şikayetleri sona ermedi. Kısa bir süre sonra da tat ve koku alma yetilerini kaybetti.

Tekrar doktora gitmelerine rağmen test sonuçları normal çıktı, şikayetleri de azalınca "milyonda bir" bir duruma rastlandı denip tekrar eve gönderildi. Ancak Jordyn'in hastalığı kısa bir süre sonra tekrar nüksetti.

Noel'den iki gün önce genç kızın yüzü aşırı derecede şişmeye ve kanamaya başladı. Kısa bir süre sonra da Jordyn, görme yetisini tamamen kaybetti.

Genç kıza onlarca test yapıldı ancak sebebinin ne olduğu hala çözülemedi.