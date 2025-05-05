Ailesiyle parkta yürürken binlerce liralık elmas buldu!

ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan David DeCook, ailesiyle gittiği Crater of Diamonds (Elmas Krateri) Eyalet Parkı’nda yürüyüş yaparken yerde parlak bir şey fark etti. İlk başta bunun bir şeker ambalajı ya da çöp olduğunu düşündü. Ancak eline aldığında bunun binlerce dolar değerinde 3.81 karatlık kahverengi bir elmas olduğunu anladı.

YAĞMUR YAĞINCA ORTAYA ÇIKTI

Park yetkilileri, bu elmasın 2025 yılı içinde şimdiye kadar bulunan en büyük elmas olduğunu açıkladı. Park Müdür Yardımcısı Waymon Cox’a göre, Nisan ayında yağan bol yağmur topraktaki değerli taşı gün yüzüne çıkardı.

"DÜK ELMASI" ADINI VERDİ

DeCook, bulduğu taşa köpeğinin adından esinlenerek “Dük Elması” adını verdi. DeCook, elması satıp satmayacağına henüz karar vermedi. Ancak uzmanlara göre bu taşın değeri 3.800 ila 19.000 dolar (yaklaşık 733 bin TL) arasında değişiyor.