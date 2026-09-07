Modern hayatın görünmeyen tehlikesi! Çok konuşulan kulaktaki çizginin sırrı nedir?

Üstelik artık mesele yalnızca "çok yağlı yedim", "spor yapmıyorum" ya da "sigara içiyorum" demekten ibaret değil. İçinde bulunduğumuz çevre de kalp-damar sağlığımızın bir parçası haline geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kalp-damar hastalıkları dünyada en önemli ölüm nedenlerinden biri. 2022 yılında yaklaşık 19,8 milyon kişi bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 85'inin kalp krizi ve inme kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Daha da önemlisi, bu hastalıkların önemli bir bölümü önlenebilir risk faktörleriyle bağlantılı.

KALBİN DÜŞMANI ARTIK SADECE SOFRADA DEĞİL

Bugünün insanının hayatına baktığımızda tablo oldukça tanıdık.

Sabah aceleyle çıkılan ev, saatlerce masa başında geçirilen bir gün, öğle yemeğinde hızlı tüketilen işlenmiş gıdalar, akşam eve dönüşte yaşanan trafik stresi ve gece yatağa girildiğinde hala devam eden zihinsel yoğunluk...

Buna düzensiz uyku, sigara, fazla tuz ve şeker tüketimi, hareketsizlik ve kilo artışı da eklendiğinde kalp-damar sistemi için riskler giderek çoğalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü; sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, tütün kullanımı, zararlı alkol tüketimi ve hava kirliliğini kalp-damar hastalıkları açısından başlıca risk faktörleri arasında gösteriyor. Bu faktörler zaman içinde yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol ve obezite gibi ara riskleri de beraberinde getirebiliyor.

Yani kalp krizi çoğu zaman bir gecede ortaya çıkan bir hikayenin son cümlesi değil; yıllar boyunca biriken risklerin sonucu olabiliyor.

2026'DA YENİ BİR BAŞLIK DAHA VAR: İKLİM

Kalp sağlığı konuşulurken artık yalnızca kişinin tabağına ve tansiyonuna bakmak yetmiyor.

İklim değişikliğiyle birlikte artan aşırı sıcaklar, hava kirliliği ve diğer çevresel stres faktörleri de bilim dünyasının gündeminde.

2026 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından yayımlanan değerlendirmelerde, aşırı sıcaklıkların, soğuk hava dalgalarının ve hava kirliliğinin kalp-damar olaylarıyla ilişkisine dikkat çekildi.

Özellikle sıcak ve soğuk hava uçlarının kalp-damar olayları riskini artırabildiği, hava kirliliğinin ise bu etkiyi daha da güçlendirebildiği bildirildi.

Bir başka 2026 değerlendirmesinde ise iklim değişikliğinin yüksek tansiyon, diyabet, kan yağları ve fiziksel aktivite gibi kalp-damar hastalıklarının bilinen risk faktörlerini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Aşırı sıcakların susuzluk, damar fonksiyonlarında bozulma ve kalbin üzerindeki yükün artması gibi mekanizmalar üzerinden risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Demek ki artık "hava bugün çok sıcak" deyip geçemeyeceğimiz bir dönemdeyiz.

Özellikle yaşlılar, kalp-damar hastalığı bulunanlar ve kronik rahatsızlığı olan kişiler açısından aşırı sıcakların ve hava kirliliğinin oluşturduğu yük daha fazla önem taşıyor.

PEKİ YA STRES?

Belki de modern hayatın kalbe bıraktığı en görünmez yük bu.

Sürekli yetişmeye çalışma, ekonomik kaygılar, iş baskısı, trafik, uykusuzluk, sosyal medya ve gün boyunca maruz kalınan yoğun haber akışı...

Stres tek başına "kalp krizi nedeni" olarak gösterilemez. Ancak kronik stresin sağlık davranışlarını ve tansiyon gibi kalp-damar risklerini olumsuz etkileyebildiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de stresin kalp-damar hastalıklarının altında yatan sosyal ve çevresel belirleyicilerden biri olabileceğine dikkat çekiyor.

Üstelik stresli insanın daha fazla sigara içmesi, daha kötü beslenmesi, daha az hareket etmesi ve daha kötü uyuması da mümkün.

Yani bazen sorun yalnızca stresin kendisi değil, stresin hayatımızda değiştirdiği diğer davranışlar oluyor.

"DUL BIRAKAN DAMAR" NEDEN BU KADAR KONUŞULUYOR?

Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla birlikte gündeme gelen LAD, yani sol ön inen koroner arter, kalbin önemli bölümlerini besleyen damarlardan biri.

Bu damar ciddi biçimde tıkandığında ortaya çıkabilecek kalp krizleri ağır sonuçlara yol açabildiği için halk arasında "dul bırakan damar" şeklinde çarpıcı bir ifadeyle anılıyor.

Ancak bunun tıbbi bir damar adı olmadığını özellikle vurgulamak gerekiyor.

Kalp krizinde en önemli mesele ise hangi damarın adının ne olduğu değil, belirtilerin fark edilmesi ve tıbbi yardımın gecikmemesi.

Göğüste baskı veya sıkışma, nefes darlığı, soğuk terleme, bulantı ve ağrının kola, sırta, boyna veya çeneye yayılması kalp krizi açısından önemsenmesi gereken belirtiler arasında. Dünya Sağlık Örgütü de bu belirtilerin ortaya çıkması halinde acil tıbbi yardım alınması gerektiğini belirtiyor.

KULAKTAKİ ÇİZGİ GERÇEKTEN KALP KRİZİNİN HABERCİSİ Mİ?

Cem Yılmaz'ın fotoğrafları üzerinden sosyal medyada konuşulan bir başka konu da kulak memesindeki çapraz çizgi, yani Frank işareti.

Bilimsel literatürde bu çizgi ile koroner arter hastalığı arasında ilişki araştırılmış durumda. 2021'de yayımlanan bir sistematik derlemede, kulak memesindeki diagonal çizginin koroner arter hastalığıyla ilişkisine dair çalışmalar incelendi; ancak çalışmaların sonuçlarında duyarlılık ve özgüllük açısından ciddi farklılıklar bulundu.

Başka bir sistematik derleme ve meta-analizde ise Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığı görülme olasılığının daha yüksek olabileceği bildirildi.

Fakat buradan çıkarılabilecek sonuç kesinlikle "Kulağında bu çizgi olan kalp hastasıdır" değildir.

Çünkü bu çizgi tek başına tanı koydurmaz.

Dolayısıyla sosyal medyada bir fotoğrafa bakarak kişinin kalp sağlığı hakkında hüküm vermek doğru değil. Kalp-damar hastalıklarının değerlendirilmesinde tansiyon, kolesterol, kan şekeri, sigara kullanımı, aile öyküsü, kilo, fiziksel aktivite ve gerektiğinde hekim tarafından istenen tetkikler çok daha anlamlıdır.

ASIL MESELE KALBİN BİZE VERDİĞİ SİNYALİ DUYMAK

Cem Yılmaz'ın yaşadığı sağlık sorunu üzerinden konuşulan "dul bırakan damar" ya da "Frank işareti" elbette dikkat çekici.

Ama bence bu hikayeden çıkarılması gereken asıl ders başka. Kalbimizi yalnızca kriz geçirdiğimiz gün hatırlamamalıyız.

Kalp sağlığı; her gün yaptığımız seçimlerin toplamı.

Ne yediğimiz, ne kadar hareket ettiğimiz, sigara içip içmediğimiz, tansiyonumuzu ve kolesterolümüzü kontrol ettirip ettirmediğimiz, uykumuza ne kadar önem verdiğimiz ve içinde yaşadığımız çevrenin koşulları...

Bütün bunlar aynı hikayenin parçaları.

Üstelik kalp-damar hastalıklarının önemli bölümünün önlenebilir risk faktörleriyle bağlantılı olması, bu konuda elimizde hala güçlü bir fırsat bulunduğunu gösteriyor. Daha az tuz, daha dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, tütün ürünlerinden uzak durmak ve mevcut tansiyon, diyabet veya kolesterol sorunlarını kontrol altında tutmak riski azaltabilir.

Belki de 2026'da kalp sağlığı konusunda kendimize sormamız gereken en önemli soru şu:

Kalbimizi kaç yaşında olduğumuz için mi koruyoruz, yoksa ona kaç yıl daha ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz için mi?

Çünkü kalp, alarm verdiğinde çoğu zaman önceden gönderdiği küçük sinyallerin ardından konuşuyor.

Ve o alarm çaldığında, zaman gerçekten çok değerli.