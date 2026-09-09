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Lucia tekniğe, Jason güce güvenecek! GTA 6 için dikkat çeken iddia

GTA 6 hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, oyunun iki ana karakteri Jason ve Lucia'nın yakın dövüş sırasında birbirinden oldukça farklı mücadele stillerine sahip olabileceğini gösteriyor. Hatta ikinci fragmanda bunun ilk ipuçları verilmiş olabilir.

Lucia tekniğe, Jason güce güvenecek! GTA 6 için dikkat çeken iddia
Enes Çırtlık

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6) hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre oyunun iki ana karakteri Jason ve Lucia, yalnızca kişilikleriyle değil, yakın dövüş mekanikleriyle de birbirinden ayrılacak.

Daha önce yayımlanan fragmanlar ve resmî karakter açıklamalarına göre Lucia; hırslı, cesur ve daha fevri bir karakter olarak öne çıkarken Jason ise daha temkinli ve sakin bir yapıya sahip. Yeni bilgiler, bu farklılığın oynanışa da yansıyacağını gösteriyor.
Lucia tekniğe, Jason güce güvenecek! GTA 6 için dikkat çeken iddia 1

LUCIA KICKBOKS VE MMA, JASON İSE KABA KUVVETE DAYANABİLİR

Rockstar North'ta düzenlenen ve katılımcıların oyunu kendilerinin oynamadığı bir sunuma davet edildiği belirtilen İtalyan içerik üreticisi MikeShowSha, Jason ve Lucia'nın farklı yakın dövüş stillerine sahip olduğunu öne sürdü.

Paylaşılan bilgilere göre Lucia'nın daha teknik bir dövüşçü olacağı öne sürülüyor. Karakterin yakın dövüş stilinin kickboks ve karma dövüş sanatlarına (MMA) dayandığı belirtiliyor.

Jason'ın ise yakın dövüşte öncelikle fiziksel gücüne dayanması bekleniyor.

Bu nedenle yakın dövüşler, kontrol edilen karaktere bağlı olarak belirgin biçimde farklı hissettirebilir.

GTA 6'NIN İKİNCİ FRAGMANINDA İPUCU VERİLMİŞ OLABİLİR

Rockstar Games'in yayımladığı ikinci GTA 6 fragmanında da bu farklılığın küçük ipuçları bulunuyor.

Fragmanın yaklaşık 1 dakika 54. saniyesinde Jason'ın bir rakibini doğrudan otomobile doğru fırlattığı görülüyor. Hemen ardından gelen sahnede ise Lucia'nın boks ringinde isabetli bir tekme attığı görülüyor.

Lucia tekniğe, Jason güce güvenecek! GTA 6 için dikkat çeken iddia 2

DÖVÜŞ STİLLERİ GELİŞTİRİLEBİLECEK Mİ?

Bu dövüş stillerinin sabit olup olmadığı ya da eğitim yoluyla geliştirilip özelleştirilebilip özelleştirilemeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Öte yandan bazı GTA hayranları Jason'ın geçmişi nedeniyle daha teknik bir dövüş stiline sahip olmasını bekliyordu. Karakterin geçmişte askerlik yaptığı bilindiği için sokak kavgacısını andıran bir dövüş tarzına sahip olduğunun öne sürülmesi bazı oyuncuları şaşırttı.
Lucia tekniğe, Jason güce güvenecek! GTA 6 için dikkat çeken iddia 3

Genel olarak ise Jason ve Lucia'nın farklı yakın dövüş stillerine sahip olması topluluk tarafından olumlu karşılanıyor. Böyle bir sistem, GTA 6'da Jason ve Lucia arasında geçiş yapmaya oynanış açısından daha fazla önem kazandırabilir.

Söz konusu bilgiler Rockstar tarafından henüz resmen doğrulanmış değil.

Kaynak: Notebookcheck.net

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