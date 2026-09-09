Bu kasabaya taşınana arsa bedava! Ev almak isteyenlere para desteği de var

Dünyanın pek çok büyük şehri aşırı nüfus ve kalabalıkla mücadele ederken Avrupa'nın bazı küçük yerleşimleri tam tersi bir sorunla karşı karşıya. Hırvatistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Špišić Bukovica da nüfus kaybını durdurmaya çalışan yerleşimlerden biri.

Yaklaşık 1.300 kişinin yaşadığı kasaba, yeni sakinleri bölgeye çekmek amacıyla ücretsiz arsa ve ekonomik desteklerin yer aldığı bir program başlattı. Başkent Zagreb'e bir saatten biraz daha uzak mesafede bulunan kasabanın öncelikli hedefleri arasında genç aileler ve işlerini uzaktan sürdürebilen çalışanlar bulunuyor.

ÜCRETSİZ ARSA VERİLECEK

Yerel yönetimin uygulaması kapsamında bölgeye kalıcı olarak taşınmak isteyenler için farklı destekler sunuluyor.

Bunlar arasında kendi evini inşa etmek isteyenlere ücretsiz arsa, ilk konutunu satın alacaklara ekonomik destek, genç ailelerin yerleşmesine yönelik yardımlar ve uzaktan çalışanlara yönelik teşvikler bulunuyor. Ancak ücretsiz arsadan yararlananların yerine getirmesi gereken şartlar da var.

Arsa tahsis edilen kişilerin yaklaşık üç yıl içerisinde evlerini inşa etmeleri ve Špišić Bukovica'yı kalıcı ikametgâhları haline getirmeleri gerekiyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Programda bölgeye uzun vadeli olarak yerleşmeyi planlayan kişilere öncelik veriliyor. Özellikle genç aileler, ilk evlerini almak isteyen çiftler, kalıcı olarak kasabaya taşınmayı düşünenler, uzaktan çalışanlar ve serbest çalışan profesyoneller hedefleniyor.

Başvuru sahiplerinin bölgede başka bir gayrimenkule sahip olmaması da aranan koşullar arasında. Bunun yanı sıra her çağrı döneminde belirlenen diğer özel şartların da yerine getirilmesi gerekiyor.

UZAKTAN ÇALIŞANLARI DA ÇEKMEK İSTİYORLAR

Yerel yönetim, iş olanaklarının sınırlı olmasının yıllar içerisinde birçok kişinin büyük şehirlere göç etmesine neden olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kasabanın nüfusunu artırmak için özellikle evden veya uzaktan çalışabilen kişilere yönelinmiş durumda.

Amaç, işi nedeniyle büyükşehirde yaşamak zorunda olmayan kişileri daha sakin bir yaşam arayışıyla Špišić Bukovica'ya çekmek.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SUNUYOR

Yeni sakinlere sunulan tek avantaj maddi destekler değil. Špišić Bukovica; kırsal manzaraları, ormanlık tepeleri, üzüm bağları ve Drava Nehri çevresine kadar uzanan geniş tarım arazileriyle büyük şehirlerden oldukça farklı bir yaşam sunuyor.

Doğa yürüyüşü rotaları ve geniş yeşil alanların bulunduğu kasabada daha sakin bir topluluk yaşamı öne çıkıyor. Bölgenin turistik noktalarından biri olan Çay Evi-Barış Vahası da yerel kültürün ve geleneklerin tanıtılmasına katkı sağlıyor.