Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bu kasabaya taşınana arsa bedava! Ev almak isteyenlere para desteği de var

Avrupa'da nüfus kaybıyla mücadele eden bu küçük kasaba, yeni sakinleri çekmek için dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Hırvatistan'ın Špišić Bukovica kasabası, kalıcı olarak bölgeye yerleşmek isteyenlere ücretsiz arsa tahsis etmeyi ve ilk evlerini alacak kişilere ekonomik destek sağlamayı hedefliyor. Programda özellikle genç aileler ve uzaktan çalışanlar öne çıkıyor.

Bu kasabaya taşınana arsa bedava! Ev almak isteyenlere para desteği de var
Gökçen Kökden

Dünyanın pek çok büyük şehri aşırı nüfus ve kalabalıkla mücadele ederken Avrupa'nın bazı küçük yerleşimleri tam tersi bir sorunla karşı karşıya. Hırvatistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Špišić Bukovica da nüfus kaybını durdurmaya çalışan yerleşimlerden biri.

Yaklaşık 1.300 kişinin yaşadığı kasaba, yeni sakinleri bölgeye çekmek amacıyla ücretsiz arsa ve ekonomik desteklerin yer aldığı bir program başlattı. Başkent Zagreb'e bir saatten biraz daha uzak mesafede bulunan kasabanın öncelikli hedefleri arasında genç aileler ve işlerini uzaktan sürdürebilen çalışanlar bulunuyor.

ÜCRETSİZ ARSA VERİLECEK

Yerel yönetimin uygulaması kapsamında bölgeye kalıcı olarak taşınmak isteyenler için farklı destekler sunuluyor.

Bunlar arasında kendi evini inşa etmek isteyenlere ücretsiz arsa, ilk konutunu satın alacaklara ekonomik destek, genç ailelerin yerleşmesine yönelik yardımlar ve uzaktan çalışanlara yönelik teşvikler bulunuyor. Ancak ücretsiz arsadan yararlananların yerine getirmesi gereken şartlar da var.

Arsa tahsis edilen kişilerin yaklaşık üç yıl içerisinde evlerini inşa etmeleri ve Špišić Bukovica'yı kalıcı ikametgâhları haline getirmeleri gerekiyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Programda bölgeye uzun vadeli olarak yerleşmeyi planlayan kişilere öncelik veriliyor. Özellikle genç aileler, ilk evlerini almak isteyen çiftler, kalıcı olarak kasabaya taşınmayı düşünenler, uzaktan çalışanlar ve serbest çalışan profesyoneller hedefleniyor.

Başvuru sahiplerinin bölgede başka bir gayrimenkule sahip olmaması da aranan koşullar arasında. Bunun yanı sıra her çağrı döneminde belirlenen diğer özel şartların da yerine getirilmesi gerekiyor.

UZAKTAN ÇALIŞANLARI DA ÇEKMEK İSTİYORLAR

Yerel yönetim, iş olanaklarının sınırlı olmasının yıllar içerisinde birçok kişinin büyük şehirlere göç etmesine neden olduğunu belirtiyor. Bu nedenle kasabanın nüfusunu artırmak için özellikle evden veya uzaktan çalışabilen kişilere yönelinmiş durumda.

Amaç, işi nedeniyle büyükşehirde yaşamak zorunda olmayan kişileri daha sakin bir yaşam arayışıyla Špišić Bukovica'ya çekmek.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SUNUYOR

Yeni sakinlere sunulan tek avantaj maddi destekler değil. Špišić Bukovica; kırsal manzaraları, ormanlık tepeleri, üzüm bağları ve Drava Nehri çevresine kadar uzanan geniş tarım arazileriyle büyük şehirlerden oldukça farklı bir yaşam sunuyor.

Doğa yürüyüşü rotaları ve geniş yeşil alanların bulunduğu kasabada daha sakin bir topluluk yaşamı öne çıkıyor. Bölgenin turistik noktalarından biri olan Çay Evi-Barış Vahası da yerel kültürün ve geleneklerin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple sahnesinde bunlar da oldu! İşte yaşanan 9 unutulmaz anApple sahnesinde bunlar da oldu! İşte yaşanan 9 unutulmaz an
Ne olduğu anlaşılınca değeri 4 milyon liraya çıktıNe olduğu anlaşılınca değeri 4 milyon liraya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Dünya Hırvatistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

İran, iki ülkenin adını verdi: "Vuracağız"

İran, iki ülkenin adını verdi: "Vuracağız"

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.