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Ailevi sorunları olan şahıs üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 10.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, ailevi sorunlarını ileri sürerek akaryakıt istasyonundan aldığı 3 bidon benzin ile eşinin evinin önünde kendini yakmaya çalıştı. Üzerine 1 bidon benzin döken şahıs, uzun uğraşlar sonunda ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Ailevi sorunları olan şahıs üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı

Olay, geçtiğimiz gün saat 11:00 sıralarında Beylikdüzü’nün Adnan Kahveci mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile boşanma süreci devam eden H.T bunalıma girerek bir akaryakıt istasyonundan 3 bidon benzin aldı. H.T daha sonra eşinin bulunduğu evin yanına gitti. Telefon ile eşini arayan adam aşağıya inmesini istedi. Telefonuna olumsuz cevap alan H.T “inmezsen kendimi yakarım” diye tehdit etti. Eşi ise bu tehdit karşısında itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

BİDONU ÜZERİNE DÖKTÜ

Olay yerine gelen ekipler, aracın içerisinde kendini kilitleyip yakmaya çalışan H.T’yi yaklaşık 1 saat ikna etmeye çalıştı. Akaryakıt istasyonundan almış olduğu bir bidon benzini üzerine döken H.T elindeki çakmakla da kendini yakmaya çalıştı.

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POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Daha sonra olay yerine gelen müzakereci ile uzlaşma sağlayan adam intihardan vazgeçirilerek polis merkezine götürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri araç içinde incelemelerde bulunurken, 3 bidon benzin araçtan çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul benzin Beylikdüzü

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