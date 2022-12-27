Airfryer çıtır istavrit tarifi yağsız ve az kalorili: Airfryer'da çıtır istavrit nasıl yapılır?

Bütün tatlılarınızı, atıştırmalıklarınızı ya da yemeklerinizi evde Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Airfryer ile çok daha sağlıklı ve pratik bir şekilde yemekler hazırlayabilir ve sunabilirsiniz. Deniz ürünleri arasında en sık tercih edilen çıtır istavrit yemeğini de Airfryer’da kısa süre içinde hazırlayabilirsiniz. Kısa sürede pişmesi ve az yağlı olmasının yanında mutfağınızdaki balık kokusunu da airfryer ile önleyebilir, kokusuz bir balık akşamı yaşayabilirsiniz! Airfryer ile pişen balıklarınızı çok daha az yağlı ve daha lezzetli olarak servis edebilirsiniz. Yemek davetlerinizde ve akşam ya da öğle yemeklerinizde sunabileceğiniz, airfryer'da çıtır istavrit tarifi: