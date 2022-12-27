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Airfryer çıtır istavrit tarifi yağsız ve az kalorili: Airfryer'da çıtır istavrit nasıl yapılır?

27.12.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılçıklı bir balık olan istavrit tavada kızartarak ya da ızgarada ve fırında da pişirilerek yenebilir. Bu yöntemlerin yanı sıra airfryer'da da istavritleri daha az yağlı ve sağlıklı bir şekilde pişirebilirsiniz. Az yağlı olmasının yanında airfryer'da daha kısa sürelerde pişirebilir ve pişirme esnasında oluşan balık kokusunun da önüne geçebilirsiniz. Balık sofralarınızı şenlendirecek çıtır çıtır istavrit tarifi hem yağsız hem de az kalorilidir.

Airfryer çıtır istavrit tarifi yağsız ve az kalorili: Airfryer'da çıtır istavrit nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 300kal

Bütün tatlılarınızı, atıştırmalıklarınızı ya da yemeklerinizi evde Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Airfryer ile çok daha sağlıklı ve pratik bir şekilde yemekler hazırlayabilir ve sunabilirsiniz. Deniz ürünleri arasında en sık tercih edilen çıtır istavrit yemeğini de Airfryer’da kısa süre içinde hazırlayabilirsiniz. Kısa sürede pişmesi ve az yağlı olmasının yanında mutfağınızdaki balık kokusunu da airfryer ile önleyebilir, kokusuz bir balık akşamı yaşayabilirsiniz! Airfryer ile pişen balıklarınızı çok daha az yağlı ve daha lezzetli olarak servis edebilirsiniz. Yemek davetlerinizde ve akşam ya da öğle yemeklerinizde sunabileceğiniz, airfryer'da çıtır istavrit tarifi:

MALZEMELER

  • 600 gram istavrit
  • 1 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

TARİF

  • İstavritleri temizleyin ve iyice yıkayın.
  • Yıkadığınız istavritlerin suyunun süzülmesi için süzgece alın.
  • Bir tepsinin içinde un ve tuzu karıştırın.
  • İstavritlerinizi bu karışımın içine ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Tüm istavritlerin unla harmanlanmasına özen gösterin.
  • Airfryer haznesini bir fırça yardımıyla yağlayın.
  • Airfyer'ı 180 derecede çalıştırın.
  • İstavritleri hazneye dizin ve hazneyi kapatın.
  • Zamanlayıcıyı 15 dakika olarak ayarlayın ve pişirmeye başlayın.
  • 7. dakikada hazneyi çıkarıp balıkları ters-düz edin ve pişirmeye devam edin.
  • İstavritler piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.


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