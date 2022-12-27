Airfryer çıtır istavrit tarifi yağsız ve az kalorili: Airfryer'da çıtır istavrit nasıl yapılır?

Bütün tatlılarınızı, atıştırmalıklarınızı ya da yemeklerinizi evde Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Airfryer ile çok daha sağlıklı ve pratik bir şekilde yemekler hazırlayabilir ve sunabilirsiniz. Deniz ürünleri arasında en sık tercih edilen çıtır istavrit yemeğini de Airfryer’da kısa süre içinde hazırlayabilirsiniz. Kısa sürede pişmesi ve az yağlı olmasının yanında mutfağınızdaki balık kokusunu da airfryer ile önleyebilir, kokusuz bir balık akşamı yaşayabilirsiniz! Airfryer ile pişen balıklarınızı çok daha az yağlı ve daha lezzetli olarak servis edebilirsiniz. Yemek davetlerinizde ve akşam ya da öğle yemeklerinizde sunabileceğiniz, airfryer'da çıtır istavrit tarifi:

MALZEMELER 600 gram istavrit

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

TARİF İstavritleri temizleyin ve iyice yıkayın.

Yıkadığınız istavritlerin suyunun süzülmesi için süzgece alın.

Bir tepsinin içinde un ve tuzu karıştırın.

İstavritlerinizi bu karışımın içine ekleyin ve iyice karıştırın.

Tüm istavritlerin unla harmanlanmasına özen gösterin.

Airfryer haznesini bir fırça yardımıyla yağlayın.

Airfyer'ı 180 derecede çalıştırın.

İstavritleri hazneye dizin ve hazneyi kapatın.

Zamanlayıcıyı 15 dakika olarak ayarlayın ve pişirmeye başlayın.

7. dakikada hazneyi çıkarıp balıkları ters-düz edin ve pişirmeye devam edin.

İstavritler piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.



