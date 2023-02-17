Airfryer dalyan köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da dalyan köfte nasıl yapılır?

En lezzetli yemekleri airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Osmanlı mutfağından gelen ve saray mutfağının gözdesi olan dalyan köfte pişirmek için de airfryer kullanabilirsiniz. Arzunuza ve damak tadınıza göre patates püresi eşliğinde de sunabileceğiniz dalyan köfte pişirmek için hazır garnitür kullanabileceğiniz gibi iç harcını kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Aşağıda görebileceğiniz dalyan köfte tarifini kişi sayınıza göre daha az ya da daha çok malzeme kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Arzunuza göre soslu ya da sossuz olarak da pişirebilir ve sofralarınızı bu en sevilen lezzetlerden biri ile renklendirebilirsiniz. Airfryer'da dalyan köfte tarifimiz: