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Airfryer dalyan köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da dalyan köfte nasıl yapılır?

02.02.2023 03:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta geçirdiğiniz süreleri kısaltarak daha çok çeşit hazırlamanıza yardımcı olan airfryer bu özelliği ile son zamanlarda mutfakların en gözde aletlerinden biri hâline geldi. Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan dalyan köfte tarifi de airfryer ile kısa süre içinde hazırlayıp servis edebileceğiniz eşsiz lezzetler arasında yer alıyor.

Airfryer dalyan köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da dalyan köfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 10
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/100gram 140kal

En lezzetli yemekleri airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Osmanlı mutfağından gelen ve saray mutfağının gözdesi olan dalyan köfte pişirmek için de airfryer kullanabilirsiniz. Arzunuza ve damak tadınıza göre patates püresi eşliğinde de sunabileceğiniz dalyan köfte pişirmek için hazır garnitür kullanabileceğiniz gibi iç harcını kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Aşağıda görebileceğiniz dalyan köfte tarifini kişi sayınıza göre daha az ya da daha çok malzeme kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Arzunuza göre soslu ya da sossuz olarak da pişirebilir ve sofralarınızı bu en sevilen lezzetlerden biri ile renklendirebilirsiniz. Airfryer'da dalyan köfte tarifimiz:

MALZEMELER

  • 1 kilo kıyma
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 adet soğan rendesi
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz, kimyon, kekik, pul biber
  • 2 adet haşlanmış havuç
  • 1 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 3 adet haşlanmış yumurta
  • 1 adet yumurta akı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı su

TARİF

  • Kıymayı bir kaba alın.
  • Kavın içine un, soğan, yumurta ve baharatları ekleyip iyice yoğurun.
  • Yoğurduğunuz kıymayı dolapta en az 1 saat dinlendirin.
  • Köfte harcı dinlendikten sonra streç film yardımıyla köfte harcını 2 parmak kalınlığında açın.
  • Açtığınız köfte harcının içine sırasıyla havuç, yumurta ve bezelyeleri dizin.
  • Malzemeleri dizdikten sonra streç film yardımıyla rulo hâline getirin.
  • Yumurta akını da rulo köftenin üzerine sürün.
  • Başka bir kapta zeytinyağı, salça ve suyu karıştırıp sos hâline getirin.
  • Airfryer’i 175 derecede çalıştırın.
  • Airfryer haznesine köfteyi yerleştirin ve salçalı sosu üzerine dökün.
  • Zamanlayıcıyı 25 dakika olarak ayarlayın ve pişirmeye başlayın.
  • Köfte piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.


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Dalyan köfte tarifi köfte pişirme

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