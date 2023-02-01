Airfryer karnabahar yaprağı cipsi tarifi: Airfryer'da karnabahar yaprağı cipsi nasıl yapılır?

Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen sağlıklı sebzelerden biri de karnabahardır. Çiçeği dışında yaprakları ile de şifa dağıtan karnabaharı Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Karnabaharın yapraklarından hazırlayacağınız sağlıklı cipslerle sebze sevmeyen çocuklarınıza da sevebilecekleri lezzetli ikramlıklar hazırlayabilirsiniz.

Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz karnabahar yaprağı cipsi tarifi için gerekli olan malzemeleri ve tarif adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Sosu için verilen malzemeleri kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilir arzunuza göre yoğurt ile servis edebilirsiniz.

MALZEMELER 1 Adet karnabaharın yaprakları

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Tercihe göre ½ ‘şer çay kaşığı baharat (Karabiber, kekik, kimyon vb.)

TARİF 1 Adet karnabaharın yaprakları

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Tercihe göre ½ ‘şer çay kaşığı baharat (Karabiber, kekik, kimyon vb.)

Karnabahar yapraklarını iyice yıkayarak temizleyin.

Baharatları ve yağı bir kapta karıştırın.

Yaprakları hazırladığınız sos içinde karıştırın.

Airfryer’i 200 derecede çalıştırın ve ısıtın.

Yaprakları Airfryer haznesine dizin.

On dakika kadar kontrol ederek pişirin.



