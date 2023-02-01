Airfryer karnabahar yaprağı cipsi tarifi: Airfryer'da karnabahar yaprağı cipsi nasıl yapılır?

Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen sağlıklı sebzelerden biri de karnabahardır. Çiçeği dışında yaprakları ile de şifa dağıtan karnabaharı Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Karnabaharın yapraklarından hazırlayacağınız sağlıklı cipslerle sebze sevmeyen çocuklarınıza da sevebilecekleri lezzetli ikramlıklar hazırlayabilirsiniz.
Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirebileceğiniz karnabahar yaprağı cipsi tarifi için gerekli olan malzemeleri ve tarif adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Sosu için verilen malzemeleri kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilir arzunuza göre yoğurt ile servis edebilirsiniz.