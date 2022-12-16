Airfryer milföy simit tarifi: Airfryer'da milföy simit nasıl yapılır?

Simit, Türk mutfağında popüler bir atıştırmalıktır. Simit, genellikle taze olarak pişirilir ve sıcak olarak servis edilir. Özellikle Türk kahvaltılarında ya da akşam saatlerinde çay ile birlikte sıkça tüketilen bir yiyecektir ve lezzeti sayesinde de çok sevilir. Milföyden yapacağınız simit de oldukça lezzetli ve çıtır çıtır bir tariftir. Kahvaltı veya atıştırmalık olarak tercih edebileceğiniz milföy simit yapımı oldukça kolaydır. Airfryer ile pişirebileceğiniz milföy simitleri daha az yağlı olarak tek bir tuş ile birkaç dakika içinde kolayca hazırlayıp servis edebilirsiniz. Kahvaltılarda ya da çayın yanında hızlıca hazırlayabileceğiniz milföy simit için tarifimiz: