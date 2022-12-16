Airfryer milföy simit tarifi: Airfryer'da milföy simit nasıl yapılır?

Simit, Türk mutfağında popüler bir atıştırmalıktır. Simit, genellikle taze olarak pişirilir ve sıcak olarak servis edilir. Özellikle Türk kahvaltılarında ya da akşam saatlerinde çay ile birlikte sıkça tüketilen bir yiyecektir ve lezzeti sayesinde de çok sevilir. Milföyden yapacağınız simit de oldukça lezzetli ve çıtır çıtır bir tariftir. Kahvaltı veya atıştırmalık olarak tercih edebileceğiniz milföy simit yapımı oldukça kolaydır. Airfryer ile pişirebileceğiniz milföy simitleri daha az yağlı olarak tek bir tuş ile birkaç dakika içinde kolayca hazırlayıp servis edebilirsiniz. Kahvaltılarda ya da çayın yanında hızlıca hazırlayabileceğiniz milföy simit için tarifimiz:

MALZEMELER 2 adet milföy hamuru

2 yemek kaşığı labne peyniri

yarım su bardağı maden suyu

2 yemek kaşığı pekmez

3 yemek kaşığı kavrulmuş susam

TARİF Yaprak milföylere çatalla aralıklı delikler açın.

Bir yemek kaşığı labneyi yaprakların üzerince ince tabakalar olarak sürün.

Yaprakları ince uzun olacak şekilde her bir milföyü 3 parçaya kesin.

İnce uzun yaprakları iki taraflarından içe doğru katlayarak çubuk hâline getirin ve uçlarından birleştirerek simit şekli verin.

Pekmez ve maden suyunu bir kapta karıştırın.

Hazırladığınız yaprakları önce pekmezli karışıma batırın ardından susama bulayın.

Airfryer’i börek modunda çalıştırın ve ısıtın.

Önceden ayarlanmış 180 derecelik sıcaklıkta 12 dakika kadar pişirin.

Pişen simitleri iki üç dakika boyunca dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.



