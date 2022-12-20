Airfryer muzlu çikolatalı muffin tarifi hafif ve lezzetli! Airfryer'da muzlu çikolatalı muffin nasıl yapılır?

Muzlu çikolatalı muffin temel olarak un, karbonat, tuz, şeker, sıvı yağ, yumurta, süt, vanilya ve kakao tozu gibi malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Airfryer’da pişireceğiniz muffinleriniz daha lezzetli ve daha az yağlı olacaktır. Muffine ekleyeceğiniz muz, pişirme sırasında hamurda dağılır. Böylece muzlu çikolatalı muffinler tat açısından daha hafif olur ve muzun tadının da eklenmesi ile lezzeti de artar. Muzlu çikolatalı muffinler lezzetleri ve çeşitlilikleri açısından çok fazla sevilir ve sıklıkla tercih edilir. Airfryer’da son derece pratik ve hızlı olarak pişirebileceğiniz muzlu çikolatalı muffin tarifi: