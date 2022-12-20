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Airfryer muzlu çikolatalı muffin tarifi hafif ve lezzetli! Airfryer'da muzlu çikolatalı muffin nasıl yapılır?

20.12.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Airfryer ile tüm yemeklerin yanı sıra tatlıların da lezzetini katlayabilirsiniz. Muzlu çikolatalı muffini birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz Airfryer’da pişen tüm yiyecekleri olduğu gibi muzlu çikolatalı muffin de daha az yağlı ve daha çok lezzetli olacaktır. Davetlerinizi ve akşamlarınızı muz ve çikolatanın muhteşem uyumuyla tatlandırmak için mutlaka muzlu çikolatalı muffin tarifini denemelisiniz.

Airfryer muzlu çikolatalı muffin tarifi hafif ve lezzetli! Airfryer'da muzlu çikolatalı muffin nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 7
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 18dk
Kalori/Adet 200kal

Muzlu çikolatalı muffin temel olarak un, karbonat, tuz, şeker, sıvı yağ, yumurta, süt, vanilya ve kakao tozu gibi malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Airfryer’da pişireceğiniz muffinleriniz daha lezzetli ve daha az yağlı olacaktır. Muffine ekleyeceğiniz muz, pişirme sırasında hamurda dağılır. Böylece muzlu çikolatalı muffinler tat açısından daha hafif olur ve muzun tadının da eklenmesi ile lezzeti de artar. Muzlu çikolatalı muffinler lezzetleri ve çeşitlilikleri açısından çok fazla sevilir ve sıklıkla tercih edilir. Airfryer’da son derece pratik ve hızlı olarak pişirebileceğiniz muzlu çikolatalı muffin tarifi:

MALZEMELER

  • 1 tane yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı vanilin
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 2 yemek kaşığı su
  • 1 tane muz
  • 7 çay kaşığı çikolata kreması ya da çikolata parçacıkları
  • Airfryer muffin kalıbı

TARİF

  • Airfryer'ınızı kek modunda çalıştırın ve ısınması için bırakın.
  • Derin bir kapta şeker ve yumurtayı iyice çırpın.
  • Şeker eridikten sonra sıvı yağ, ezilmiş 1 adet muz, su ve süt ekleyerek çırpın.
  • Sıvı karışıma un, kabartma tozu, vanilin ve kakaoyu ekleyin.
  • Kuru malzemeleri eleyerek eklerseniz daha pürüzsüz bir harç olacaktır.
  • Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
  • Airfryer muffin kalıplarının yarısı dolacak kadar harçtan dökün.
  • Döktüğünüz harçların üstüne 1 çay kaşığı sürülebilir çikolata ekleyin. Dilerseniz bunun yerine çikolata parçacıkları da ekleyebilirsiniz.
  • Kalpta biraz boşluk kalacak şekilde eklediğiniz çikolataların üzerine harçtan tekrardan dökün.
  • Muffin kalıbını airfryer haznesine yerleştirin ve kapatın.
  • Yaklaşık 18 dakika kadar airfryer'da pişirin.
  • Muffinler pişip kabardıktan sonra çıkarın ve oda sıcaklığına gelince servis edin.


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