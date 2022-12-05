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Airfryer patates kızartması tarifi: Airfryer'da patates kızartması en kolay nasıl yapılır?

05.12.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates kızartması, lezzetli ve kolay atıştırmalıklardan bir tanesidir. Hafif kızarmış patateslerin, lezzeti ve yumuşak içiyle büyülemeyeceği sofra yok denecek kadar az. Biz de sizinle airfryer kullanarak patates kızartması yapmayı kolaylaştıran basit ve pratik bir tarif paylaştık. Malzemeleri sadece 2-3 tane orta boy patates, 2-3 yemek kaşığı bitkisel yağ ve biraz tuzdan oluşur. Hazırlama süresi de sadece 20-25 dakikadır. Bu tarifi deneyin ve lezzetli patates kızartmalarının keyfini çıkarın!

Airfryer patates kızartması tarifi: Airfryer'da patates kızartması en kolay nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 250kal

Bu tarif ile airfryer kullanarak hep birlikte lezzetli patates kızartması hazırlayacağız. Patates kızartmasının, pratik bir atıştırmalık olarak masanızda yerini alırken lezzetiyle de herkesi büyüleyeceğine şüphe yok. Bu tarifi deneyin ve patates kızartmalarının tadına varın. Şimdiden afiyet olsun!

1 porsiyon patates kızartmasının kalori miktarı yaklaşık 200-250 kaloridir. Bu miktar, patateslerin kaplandığı bitkisel yağ miktarına ve tüketim şekline göre değişebilir. Daha fazla bitkisel yağ kullanıldığında veya patatesler sıcak mayonez veya soslarla tüketildiğinde kalori miktarı artabilir.

Bu tarifin hazırlama süresi, patateslerin soyulması, dilimlenmesi ve bitkisel yağ ile kaplanması işlemleri dahil edildiğinde yaklaşık 20-25 dakikadır.

Bu süreler, ortalama bir airfryer modeli ve ortalama boy patatesler kullanıldığında geçerlidir. Eğer daha büyük boy patatesler kullanırsanız, hazırlama süresi de bu doğrultuda artabilir. Ayrıca, daha fazla bitkisel yağ kullanırsanız, patatesler daha fazla süre boyunca pişecektir.

Tarifin adımlarını uygularken, hazırlama süresini kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayarak deneyebilirsiniz. Eğer ilk denemede hazırlama süresi doğru görünmüyorsa, ikinci denemede değişiklik yaparak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu sayede, en lezzetli patates kızartmasını en kısa sürede yapabilirsiniz.

Bu tarif, 2-3 kişi için geçerlidir. Eğer daha fazla patates kızartması yapmak isterseniz, malzeme ve ölçüleri orantılı olarak artırmanız gerekebilir. Örneğin, 4-6 kişilik için 4-6 patates ve 4-6 yemek kaşığı bitkisel yağ kullanabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 2-3 orta boy patates (Kabukları soyulmuş ve uzun, ince dilimler halinde kesilmiş)
  • 2-3 yemek kaşığı bitkisel yağ
  • Tuz

TARİF

  • Airfryer'ınızı 200 dereceye kadar ısıtın. Bu sıcaklık, patatesleri hafif kızartarak içlerinin yumuşak kalmasını sağlayacaktır.
  • Büyük bir kasede, patates dilimlerini bitkisel yağla karıştırın ve eşit bir şekilde kaplandığından emin olun. Bitkisel yağ, patateslerin dış kısmının kızarmasını sağlayarak lezzet verir.
  • Patatesleri airfryer sepetine yerleştirin ve birbirlerine temas etmemelerine dikkat edin. Bu, patateslerin düzgün bir şekilde pişmesini ve airfryer'ın enerji tasarrufu yapmasını sağlar.
  • Patatesleri 15-20 dakika boyunca pişirin ve düzenli olarak karıştırın. Karıştırma işlemi, patateslerin düzgün bir şekilde pişmesini ve dış kısımlarının kızarmasını sağlar.
  • Patatesler altın sarısı bir hal alıp kızardığında, airfryer'dan çıkarın ve tuz ile tatlandırın.
  • Patates kızartmalarını hemen servis edin ve sıcak olarak tüketin. Eğer patates kızartmasını birkaç saat sonra tüketmek isterseniz, airfryer'da birkaç dakika tekrar ısıtabilirsiniz.


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