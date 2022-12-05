Airfryer patates kızartması tarifi: Airfryer'da patates kızartması en kolay nasıl yapılır?

Bu tarif ile airfryer kullanarak hep birlikte lezzetli patates kızartması hazırlayacağız. Patates kızartmasının, pratik bir atıştırmalık olarak masanızda yerini alırken lezzetiyle de herkesi büyüleyeceğine şüphe yok. Bu tarifi deneyin ve patates kızartmalarının tadına varın. Şimdiden afiyet olsun!

1 porsiyon patates kızartmasının kalori miktarı yaklaşık 200-250 kaloridir. Bu miktar, patateslerin kaplandığı bitkisel yağ miktarına ve tüketim şekline göre değişebilir. Daha fazla bitkisel yağ kullanıldığında veya patatesler sıcak mayonez veya soslarla tüketildiğinde kalori miktarı artabilir.

Bu tarifin hazırlama süresi, patateslerin soyulması, dilimlenmesi ve bitkisel yağ ile kaplanması işlemleri dahil edildiğinde yaklaşık 20-25 dakikadır.

Bu süreler, ortalama bir airfryer modeli ve ortalama boy patatesler kullanıldığında geçerlidir. Eğer daha büyük boy patatesler kullanırsanız, hazırlama süresi de bu doğrultuda artabilir. Ayrıca, daha fazla bitkisel yağ kullanırsanız, patatesler daha fazla süre boyunca pişecektir.

Tarifin adımlarını uygularken, hazırlama süresini kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayarak deneyebilirsiniz. Eğer ilk denemede hazırlama süresi doğru görünmüyorsa, ikinci denemede değişiklik yaparak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu sayede, en lezzetli patates kızartmasını en kısa sürede yapabilirsiniz.

Bu tarif, 2-3 kişi için geçerlidir. Eğer daha fazla patates kızartması yapmak isterseniz, malzeme ve ölçüleri orantılı olarak artırmanız gerekebilir. Örneğin, 4-6 kişilik için 4-6 patates ve 4-6 yemek kaşığı bitkisel yağ kullanabilirsiniz.

MALZEMELER 2-3 orta boy patates (Kabukları soyulmuş ve uzun, ince dilimler halinde kesilmiş)

2-3 yemek kaşığı bitkisel yağ

Tuz

TARİF Airfryer'ınızı 200 dereceye kadar ısıtın. Bu sıcaklık, patatesleri hafif kızartarak içlerinin yumuşak kalmasını sağlayacaktır.

Büyük bir kasede, patates dilimlerini bitkisel yağla karıştırın ve eşit bir şekilde kaplandığından emin olun. Bitkisel yağ, patateslerin dış kısmının kızarmasını sağlayarak lezzet verir.

Patatesleri airfryer sepetine yerleştirin ve birbirlerine temas etmemelerine dikkat edin. Bu, patateslerin düzgün bir şekilde pişmesini ve airfryer'ın enerji tasarrufu yapmasını sağlar.

Patatesleri 15-20 dakika boyunca pişirin ve düzenli olarak karıştırın. Karıştırma işlemi, patateslerin düzgün bir şekilde pişmesini ve dış kısımlarının kızarmasını sağlar.

Patatesler altın sarısı bir hal alıp kızardığında, airfryer'dan çıkarın ve tuz ile tatlandırın.

Patates kızartmalarını hemen servis edin ve sıcak olarak tüketin. Eğer patates kızartmasını birkaç saat sonra tüketmek isterseniz, airfryer'da birkaç dakika tekrar ısıtabilirsiniz.



