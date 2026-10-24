Tanesi 100 liraya kadar düştü! Palamudun fazlasını buzluğa kaldıracaksanız bu yöntemi uygulayın

Dondurucuda gıda saklamak, hem ürünlerin ömrünü uzatmak hem de ihtiyaç anında elinizin altında olmasını sağlamak açısından büyük kolaylık sunuyor. Ancak dondurma işlemi sırasında gıda güvenliği açısından bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle söz konusu balık olduğunda doğru temizleme, paketleme ve saklama yöntemleri önem taşıyor. Bu yıl yaşanan palamut bolluğu da uygun fiyattan alıp stoklamak isteyenler için fırsat oluşturdu. Peki, palamut buzlukta nasıl saklanır? Buzluğa koymadan önce nasıl temizlenmeli? İşte palamudu doğru şekilde saklamanın püf noktaları...

PALAMUDU BUZLUĞA KOYMADAN ÖNCE TEMİZLEYİN

Dondurmak istediğiniz palamudun mümkün olduğunca taze olması önemli. Balığı eve getirdikten sonra uzun süre oda sıcaklığında bekletmeden hazırlamak gerekiyor. Öncelikle palamudun iç organları ve solungaçları temizlenmeli. Balığı bütün halde saklamak mümkün olsa da kullanım kolaylığı açısından dilimleyerek veya pişireceğiniz porsiyonlara ayırarak dondurabilirsiniz.

Temizleme sırasında balığı yıkadıysanız, paketlemeden önce yüzeyindeki fazla suyu kağıt havluyla iyice almak önemli. Balığın üzerinde kalan fazla nem, dondurma sırasında buz kristallerinin oluşmasını artırarak çözüldüğünde dokusunun daha fazla bozulmasına yol açabilir.

PORSİYONLARA AYIRARAK DONDURUN

Palamudun tamamını tek bir pakete koymak yerine, bir öğünde tüketebileceğiniz miktarlara ayırmak daha kullanışlı bir yöntem. Böylece ihtiyacınız olduğunda yalnızca kullanacağınız miktarı çözdürebilir, kalan balıkların donmuş halde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Balıkları dondurucuya uygun poşetlere veya hava geçirmeyen kaplara yerleştirin. Poşet kullanıyorsanız kapatmadan önce içerisindeki havayı mümkün olduğunca çıkarın. Hava ile temasın azaltılması, balığın dondurucuda kurumasını ve "dondurucu yanığı" olarak bilinen kalite kaybını önlemeye yardımcı olur. Vakumlama imkanınız varsa bu yöntem de hava temasını önemli ölçüde azaltabilir.

PAKETİN ÜZERİNE TARİH YAZIN

Buzluğa kaldırılan yiyeceklerde en sık yapılan hatalardan biri, ne zaman dondurulduğunun unutulması.

Palamut paketlerinin üzerine dondurduğunuz tarihi yazmak, stokları takip etmeyi kolaylaştırır. Daha önce dondurduğunuz balıkları öncelikli olarak tüketebilirsiniz.

Dondurucunun sıcaklığının -18°C veya daha düşük olması gerekiyor. Dondurulmuş gıdalar bu sıcaklıkta güvenliğini uzun süre koruyabilse de balığın lezzeti ve dokusu zaman içerisinde azalabilir. Bu nedenle yağlı balıklarda en iyi kalite için dondurucuda çok uzun süre bekletmemek daha iyi sonuç verir.

ÇÖZDÜRÜRKEN TEZGAHTA BEKLETMEYİN

Palamudu nasıl dondurduğunuz kadar nasıl çözdürdüğünüz de önemli. Dondurulmuş balığı mutfak tezgahında saatlerce oda sıcaklığında bırakmak yerine, bir gece önceden dondurucudan buzdolabına alarak kontrollü şekilde çözdürmek en güvenli yöntemlerden biri.

Daha hızlı çözündürmeniz gerekiyorsa balığı sızdırmaz bir poşet içerisinde soğuk suya koyabilirsiniz. Bu yöntemde suyun soğuk tutulması ve balığın çözüldükten sonra geciktirilmeden pişirilmesi gerekiyor.

BUZDOLABINDA NE KADAR BEKLETİLEBİLİR?

Taze palamudu hemen pişirmeyecekseniz buzdolabının en soğuk bölümünde, tercihen 4°C veya altında muhafaza edin. Çiğ balığın buzdolabında uzun süre bekletilmesi önerilmediğinden genellikle 1-2 gün içerisinde pişirmek en güvenli yaklaşım. Daha uzun süre saklamayı planlıyorsanız balığı tazeyken temizleyip porsiyonlayarak dondurmak daha doğru bir seçenek.

Özellikle fiyatların düştüğü dönemlerde birkaç palamut birden alıp saklamak ekonomik olabilir. Ancak balığın tazeliğini ve kalitesini mümkün olduğunca korumak için temizleme, porsiyonlama, hava almayacak şekilde paketleme ve doğru sıcaklıkta dondurma adımlarını atlamamak gerekiyor.