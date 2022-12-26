Airfryer sağlıklı hotdog tarifi: Airfryer'da sağlıklı hotdog nasıl yapılır?

Hotdog haşlanıp ya da kızartılarak yapılsa bile pek sağlıklı bir atıştırmalık değil. Ancak airfryer ile daha sağlıklı hotdog yapmak mümkün! Çocuklarınızın da bayılarak tüketebileceği ya da sadece farklı bir atıştırmalık yemek için bile hazırlayabileceğiniz airfryer’da sağlıklı hotdog tarifine mutlaka bir şans vermelisiniz. Kızartmadan pişirebileceğiniz sağlıklı hotdog'u ister direkt olarak sosla tüketebilir isterseniz de sandviç ekmeğinin arasına koyarak da servis edebilirsiniz. Airfryer'da sağlıklı hotdog tarifi: