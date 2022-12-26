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Airfryer sağlıklı hotdog tarifi: Airfryer'da sağlıklı hotdog nasıl yapılır?

25.12.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hotdog ya da bir diğer adıyla sosisli sandviç, özellikle sokak lezzetlerinin başında gelen ve sosisle hazırlanan bir atıştırmalıktır. Kökeni Amerikan ve Alman mutfağına ait olan hotdog farklı tarifler ve malzemelerle çeşitlendirilse de temel olarak sosis, yumuşak sandviç ekmeği, hardal ve mayonezle hazırlanır. Airfryer'da da hazırlayabileceğiniz hotdog tarifine farklı bir dokunuş getirerek daha sağlıklı hâle getirebilirsiniz.

Airfryer sağlıklı hotdog tarifi: Airfryer'da sağlıklı hotdog nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 250kal

Hotdog haşlanıp ya da kızartılarak yapılsa bile pek sağlıklı bir atıştırmalık değil. Ancak airfryer ile daha sağlıklı hotdog yapmak mümkün! Çocuklarınızın da bayılarak tüketebileceği ya da sadece farklı bir atıştırmalık yemek için bile hazırlayabileceğiniz airfryer’da sağlıklı hotdog tarifine mutlaka bir şans vermelisiniz. Kızartmadan pişirebileceğiniz sağlıklı hotdog'u ister direkt olarak sosla tüketebilir isterseniz de sandviç ekmeğinin arasına koyarak da servis edebilirsiniz. Airfryer'da sağlıklı hotdog tarifi:

MALZEMELER

  • Yarım kilo patates
  • 500 gram tavuk göğsü
  • 1 çay kaşığı paprika baharat
  • 70 gr kepekli un
  • Bir çimdik karanfil
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber ve tuz

TARİF

  • Patatesleri iyice yıkayın ve haşlamaya başlayın.
  • Başka bir tencerede de tavuk göğüslerini haşlayın.
  • Haşladığınız patateslerin kabuklarını soyun.
  • Haşlanan tavuk göğüslerini didikleyin.
  • Didiklenmiş tavukları ve haşlanmış patatesleri bir kaba alın ve ezerek karıştırın.
  • İyice karıştırdığınız patatesli tavuğun içerisine baharatlarınızı ekleyin ve bir daha karıştırın.
  • Hazırladığınız sağlıklı hotdog karışımını bir sıkma torbasına doldurun.
  • Bir yağlı kâğıt üzerine uzun şeritler hâlinde harçtan sıkın.
  • Hotdogun iyi pişmesi için en az 1 saat buzlukta dondurun.
  • Airfryer’i 200 derecede çalıştırın.
  • Dondurduğunuz hotdogları airfryer haznesine yerleştirin ve 10 dakika pişirin.
  • Pişirme işlemi sırasında ara ara durumlarını kontrol edin.
  • Hotdoglar piştikten sonra servis edin.


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