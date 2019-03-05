AirPods 2 efsanevi bir özellik ile gelecek

Apple AirPods 2’nin hızlı kablosuz şarj ile geleceği ve yüzde 0’dan yüzde 100’e tam 15 dakikada şarj olabileceği söyleniyor. Eğer Apple AirPods 2 bunu başarabilirse bir rekora imza atmış olacak.

Weinbach tarafından iddia edilenlere göre; AirPods 2 hızlı kablosuz şarj desteği ile gelecek. Bu özellik sayesinde AirPods 2 yüzde 0’dan yüzde 100’e sadece 15 dakika gibi rekor bir sürede şarj olabilecek.

Piyasadaki şu an için hiçbir kablosuz kulaklık bu kadar kısa sürede tam şarj olmuyor. Eğer söylentiler doğru çıkar ve Apple 15 dakikada tam şarj sunabilirse bu bir rekor olacak gibi görünüyor.

Son olarak AirPods 2 modellerinin beyaz rengin yanı sıra siyah ve düşük ihtimal de olsa kırmızı renk seçenekleri ile gelebileceğini belirtelim. iOS 11 ve sonrası tüm sürümlerde kullanılacağını düşündüğümüz AirPods 2, bakalım ilk AirPods’un başarısını ve popülaritesini yakalayabilecek mi?

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