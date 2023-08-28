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Ait nasıl yazılır, ait yazımı nasıl olmalıdır? Ait mi ayit mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.08.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kişi gündelik hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerin doğru yazılışları noktasında tereddüt yaşayabilir. Özellikle dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerde bu kafa karışıklığı daha fazla yaşanır. Bu noktada Türkçedeki dil kurallarını düzenleyen tek yetkili Türk Dil Kurumu devreye girer. TDK, yazım sözlüklerini internette yayımlamıştır. Bu sayede sözcüklerin anlamları ve doğru yazım biçimleri kolaylıkla öğrenilebilir. Peki, ait kelimesi nasıl yazılır?

Türkçe diğer dillerden çok fazla kelime almış ve kendi içinde yeni kelimeler türetmiş, kelime haznesi zengin diller arasında bulunur. Bu sözcükler içerisinde çeşitli kelime türleri mevcuttur. Kelimelerin fazla olması sebebiyle bazı sözcüklerin hatalı kullanımları söz konusu olabilir. Ait sözcüğü de bunlardan biridir. Ait sözcüğü hayatın pek çok noktasında sıklıkla kullanılır. Sıklıkla telaffuz edilen bu sözcüğün yazımında hatalar yapılmaktadır. Bu tür kelimeler yabancı dillerden geçtiğinde, Türk ağız yapısına aykırı olmasından dolayı yanlış telaffuz edilip yanlış yazılabilir. Dilin hatalı kullanımı yaygınlaştığında büyük bir bilgi kirliliği ortaya çıkar.

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Ait nasıl yazılır?

Diller özellikle yakın coğrafyasındaki kültürlerden sıklıkla etkilenirler. Bu tür etkileşimler sonucunda Türkçedeki kelimelerin artışı söz konusu olmuştur. Ait TDK sözlüğüne göre dilimize Arapçadan geçen bir sözcük olarak gündelik yaşamda sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Bu kelimenin Arapçadaki orijinal hali "ʿāʾid" şeklindedir. Kelime anlamı sıfatı ilgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili olarak kullanılır.

Ait kelimesi yabancı bir dilden dilimize geçtiğinden Türkçe kurallarına aykırıdır. Bu nedenle telaffuz ve yazım biçimine dikkat etmek gerekebilir. Ağız yapısının alışkın olmadığı bunun gibi sözcükler söylendiği gibi yazılmayabilir. En çok hata yapılan nokta söylendiği gibi yazılmasıdır. Bu nedenle ait yazımı çok fazla araştırılan kelimeler arasında yer alır. Bu tür kelimelerin hatalı kullanımının yaygınlaşması da sorgulanmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Bu kelimenin "ait" biçiminde yazılması gerekir.

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Ait mi ayit mi?

Bu kelimeyi yazmak isteyen pek çok insan ait mi, ayit mi diye bir süre tereddüt yaşayabilir. Türkçe telaffuzunda /a/ ve /i/ harflerinin arasına /y/ harfi varmış gibi olmasından dolayı kelimenin yazılışında da aynı durum yaşanabilir. Ancak kelimenin doğru yazılışı "ait" biçiminde olması gerekir. Kelimenin "ayit" biçimindeki kullanım şekli hatalı kabul edilir. Özellikle sessiz harflerin çoğunlukta bulunduğu Türkçe dil yapısına aykırı bu kelimelerin yazımına dikkat etmek gerekir. Ait doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Ait (Doğru kullanım)
  • Ayit (Yanlış kullanım)
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