Aizanoi Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Aizanoi Antik Kenti hakkında bilgi

Aizanoi, antik Frigya’ya bağlı olarak yaşayan Aizanilistler’in ana yerleşmeleriymiş. Kentin yüksek platosu üzerinde bulunan Zeus Tapınağı’nın çevresinde yapılan kazılarda, M.Ö. 3. bin yıllarından yerleşme tabakaları ortaya çıkarıldı. Helenistik Dönem’de bu bölge, değişimli olarak Bergama ve Bithynia’ya bağlı iken, M.Ö. 133’de Roma egemenliğine girmiş.

Penkalas (Kocaçay) Irmağı'nın yukarı kesiminde tanrıça Meter Steunene’nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalılar'ın öncüsü olarak antik kaynaklarda geçen 'Azan' adlı mitoloji kahramanının, Su Perisi Erato ile efsanevi Kral Arkas'ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı düşünülüyor. Kentin adının da işte bu mitolojik kahramandan geldiğine inanılıyor.

Kültür turizmini seviyorsanız Aizanoi Antik Kenti'ni muhakkak duymuşsunuzdur. Kütahya gezilecek yerler listenizde olması gereken, sizi tarihte yolculuğa çıkaracak bu kente yakından bakalım. İşte Aizanoi Antik Kenti hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz tüm detaylar.

Aizanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, Stadyum- Tiyatro Kompleksi ve Macellumu ile Roma Döneminin en önemli kentlerinden biri. Şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen Zeus Tapınağı dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınaklarından.

Aizanoi, 1824 yılında Avrupalı gezginlerce yeniden keşfedilmiş, 1830/40’lı yıllarda incelenmiş ve tanımlanmış. 1926 yılında M. Schede ve D. Krencker başkanlığında Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kısa süreli kazıları başlamış. 2011 yılında ise çalışmaları Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü devraldı.

Aizanoi, Erken Bizans Dönemi’nde piskoposluk merkezi iken, M.S. 7. Yüzyıldan itibaren önemini yitirmiş. Tapınak düzlüğü, Ortaçağ’da bir hisara dönüştürülmüş. Selçuklu Beyliği Dönemi’nde, Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmış. Bu yüzden buraya Çavdarhisar adı verilmiş.

M.Ö. 2./1. Yüzyıldan itibaren kentin adını taşıyan ilk sikkeleri biliniyor. Aizanoi Antik Kenti Roma Dönemi’nde tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış.

Şehrin kuzeyinde 13.500 kişi kapasiteli Stadyum ve 20.000 kişi kapasiteli Tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması antik dönemde Aizanoi’den başka hiçbir yerde görülmeyen bir özellik. Bu da bu kentin nasıl özel bir yer olduğunu kanıtlıyor.

Tarihi M.S. 2. yüzyılın 2. yarısına dayanan Aizanoi Macellum’u, dünyanın ilk borsalarından biri. Macellum’un duvarlarında İmparator Diocletian'ın M.S. 301 yılında enflasyonla mücadele için tespit ettiği imparatorluk pazarlarında satılan malların fiyatlarının yer aldığı ve günümüze kadar oldukça iyi durumda korunmuş olan yazıtlar bulunuyor.

AİZANOİ ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Aizanoi Antik Kenti giriş ücreti 2021 yılı için 10 TL. Müze kart geçerli.

Ziyaret saatleri;

Yaz Dönemi

1 Nisan - 1 Ekim

Açılış Saati: 10:00

Kapanış Saati: 19:00

Kış Dönemi

1 Ekim - 1 Nisan

Açılış Saati: 08:45

Kapanış Saati: 17:30



