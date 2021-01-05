Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Aizanoi Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Aizanoi Antik Kenti hakkında bilgi

Aizanoi Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Aizanoi Antik Kenti hakkında bilgi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 05.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aizanoi Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Aizanoi Antik Kenti hakkında bilgi

Tarih meraklılarının ve antik kent gezmeyi sevenlerin listesinde olan Türkiye'nin en önemli miraslarından biri Aizanoi Antik Kenti. Halen çalışmaların devam ettiği antik kentin yerli yabancı ziyaretçisi hiç eksik olmuyor.

Kültür turizmini seviyorsanız Aizanoi Antik Kenti'ni muhakkak duymuşsunuzdur. Kütahya gezilecek yerler listenizde olması gereken, sizi tarihte yolculuğa çıkaracak bu kente yakından bakalım. İşte Aizanoi Antik Kenti hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz tüm detaylar.

AİZANOİ ANTİK KENTİ NEREDE? NASIL GİDİLİR?

Aizanoi, Kütahya ili Çavdarhisar İlçesi’nde yer alıyor. Kütahya-Çavdarhisar arası 50 km. Çavdarhisar ilçe otobüsleri, Emet ve Gediz ilçelerine giden otobüsler ile antik kente ulaşabilirsiniz.

Aizonai antik kenti harita konumu için buraya tıklayın.

AİZANOİ ANTİK KENTİ EFSANESİ

aizanoi antik kenti zeus tapınağı

Penkalas (Kocaçay) Irmağı'nın yukarı kesiminde tanrıça Meter Steunene’nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalılar'ın öncüsü olarak antik kaynaklarda geçen 'Azan' adlı mitoloji kahramanının, Su Perisi Erato ile efsanevi Kral Arkas'ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı düşünülüyor. Kentin adının da işte bu mitolojik kahramandan geldiğine inanılıyor.

AİZANOİ ANTİK KENTİ TARİHİ

Aizanoi, antik Frigya’ya bağlı olarak yaşayan Aizanilistler’in ana yerleşmeleriymiş. Kentin yüksek platosu üzerinde bulunan Zeus Tapınağı’nın çevresinde yapılan kazılarda, M.Ö. 3. bin yıllarından yerleşme tabakaları ortaya çıkarıldı. Helenistik Dönem’de bu bölge, değişimli olarak Bergama ve Bithynia’ya bağlı iken, M.Ö. 133’de Roma egemenliğine girmiş.

aizanoi antik kenti nerede

M.Ö. 2./1. Yüzyıldan itibaren kentin adını taşıyan ilk sikkeleri biliniyor. Aizanoi Antik Kenti Roma Dönemi’nde tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış.

Aizanoi, Erken Bizans Dönemi’nde piskoposluk merkezi iken, M.S. 7. Yüzyıldan itibaren önemini yitirmiş. Tapınak düzlüğü, Ortaçağ’da bir hisara dönüştürülmüş. Selçuklu Beyliği Dönemi’nde, Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmış. Bu yüzden buraya Çavdarhisar adı verilmiş.

aizanoi antik kenti giriş ücreti

Aizanoi, 1824 yılında Avrupalı gezginlerce yeniden keşfedilmiş, 1830/40’lı yıllarda incelenmiş ve tanımlanmış. 1926 yılında M. Schede ve D. Krencker başkanlığında Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kısa süreli kazıları başlamış. 2011 yılında ise çalışmaları Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü devraldı.

AİZANOİ ANTİK KENTİ BÖLÜMLERİ

Aizanoi Antik Kenti, Zeus Tapınağı, Stadyum- Tiyatro Kompleksi ve Macellumu ile Roma Döneminin en önemli kentlerinden biri. Şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen Zeus Tapınağı dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınaklarından.

aizanoi antik kenti kütahya

Şehrin kuzeyinde 13.500 kişi kapasiteli Stadyum ve 20.000 kişi kapasiteli Tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması antik dönemde Aizanoi’den başka hiçbir yerde görülmeyen bir özellik. Bu da bu kentin nasıl özel bir yer olduğunu kanıtlıyor.

aizanoi antik kenti

Tarihi M.S. 2. yüzyılın 2. yarısına dayanan Aizanoi Macellum’u, dünyanın ilk borsalarından biri. Macellum’un duvarlarında İmparator Diocletian'ın M.S. 301 yılında enflasyonla mücadele için tespit ettiği imparatorluk pazarlarında satılan malların fiyatlarının yer aldığı ve günümüze kadar oldukça iyi durumda korunmuş olan yazıtlar bulunuyor.

AİZANOİ ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Aizanoi Antik Kenti giriş ücreti 2021 yılı için 10 TL. Müze kart geçerli.

Ziyaret saatleri;

Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 19:00

Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 08:45
Kapanış Saati: 17:30

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Bahar aylarında gören mest oluyorBahar aylarında gören mest oluyor
Şaşıracaksınız ama gerçekten Rubik Küpü’nün filmi geliyor Şaşıracaksınız ama gerçekten Rubik Küpü’nün filmi geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

İlginizi Çekebilir

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer! ‘Dünya mirası’ Nemrut 5 yılda 530 bin ziyaretçi ağırladı

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer!

Tropikal kelebek bahçesi - Konya tropikal kelebek bahçesi nerede, giriş ücreti

Rengarenk kelebeklerin izinde tropikal bir bahçe

Galeriç Ormanı nerede, nasıl gidilir? Galeriç Subasar Ormanı

Bahar aylarında gören mest oluyor

Gökgöl Mağarası nerede? Zonguldak Gökgöl Mağarası hakkında bilgi, özellikleri, giriş ücreti

Zonguldak'ta saklı bir cennet!

İspir Yedigöller nerede, nasıl gidilir? Moryayla Yedigöller

Rize Erzurum sınırında bir cennet: İspir Yedigöller

Borçka Karagöl nerede, nasıl gidilir? Borçka Karagöl Tabiat Parkı

Karadeniz'in saklı güzelliği: Borçka Karagöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.