Ajan filminin konusu nedir? Ajan filminin oyuncuları kimler?

Başrolünü Jason Statham ve Melissa McCarthy'nin paylaştığı Ajan filmi hakkında detaylar merak konusu oldu. Filmde Jason Statham Rick Ford, Melissa McCarthy ise Susan Cooper karakterini canlandırıyor. Peki Ajan filminin konusu nedir? Ajan filminin oyuncuları kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler...

AJAN FİLMİNİN KONUSU

CIA'de masa başı çalışan bir analist olan Susan Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlar ve kimliği gizli kalır. Partneri Bradley Fine ile iyi bir ikili olan Cooper, son görevlerinde Bradley ile kurumun bir başka gözde ajanı olan Rick Ford'un kimlikleri belli olur. Ölümcül silah ticareti yapan tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Cooper masa başından ilk kez sahaya adım atacağı bu görevde, içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaracak ve fark etmediği yeteneklerini keşfedecektir.

AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI

Melissa McCarthy - Susan Cooper

Jason Statham - Rick Ford

Rose Byrne - Rayna Boyanov

Jude Law - Bradley Fine

Miranda Hart - Nancy B. Artingstall

Bobby Cannavale - Sergio De Luca

Allison Janney - Elaine Crocker

Peter Serafinowicz - Aldo

Richard Brake - Solsa Dudaev

Morena Baccarin - Karen Walker

50 Cent - Kendisi

Verka Serduchka - Kendisi

Björn Gustafsson - Anton

Nargis Fakhri - Lia

Michael McDonald - Patrick

Mitch Silpa - Fredrick

Will Yun Lee - Timothy Cress

Carlos Ponce - Matthew Wright

Steve Bannos - Barmen Alan

Raad Rawi - Tihomir Boyanov

Jessica Chaffin - Sharon

Katie Dippold - Katherine

Julian Miller - Nicola

Zach Woods - Mor kravatlı adam

Ben Falcone - Amerikalı turist

Jamie Denbo - Kumarhane çalışanı

Iván Kamarás - Gece kulübü yetkilisi

Yuri Buzzi - Garson

Alessandro De Marco - Kumarhane çalışanı

Paul Feig - Sarhoş konuk

