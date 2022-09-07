Ajan filminin konusu nedir? Ajan filminin oyuncuları kimler?

Başrolünü Jason Statham ve Melissa McCarthy'nin paylaştığı Ajan filmi hakkında detaylar merak konusu oldu. Filmde Jason Statham Rick Ford, Melissa McCarthy ise Susan Cooper karakterini canlandırıyor. Peki Ajan filminin konusu nedir? Ajan filminin oyuncuları kadrosunda kimler var? İşte merak edilenler...
CIA'de masa başı çalışan bir analist olan Susan Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlar ve kimliği gizli kalır. Partneri Bradley Fine ile iyi bir ikili olan Cooper, son görevlerinde Bradley ile kurumun bir başka gözde ajanı olan Rick Ford'un kimlikleri belli olur. Ölümcül silah ticareti yapan tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Cooper masa başından ilk kez sahaya adım atacağı bu görevde, içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaracak ve fark etmediği yeteneklerini keşfedecektir.
Melissa McCarthy - Susan Cooper
Jason Statham - Rick Ford
Rose Byrne - Rayna Boyanov
Jude Law - Bradley Fine
Miranda Hart - Nancy B. Artingstall
Bobby Cannavale - Sergio De Luca
Allison Janney - Elaine Crocker
Peter Serafinowicz - Aldo
Richard Brake - Solsa Dudaev
Morena Baccarin - Karen Walker
50 Cent - Kendisi
Verka Serduchka - Kendisi
Björn Gustafsson - Anton
Nargis Fakhri - Lia
Michael McDonald - Patrick
Mitch Silpa - Fredrick
Will Yun Lee - Timothy Cress
Carlos Ponce - Matthew Wright
Steve Bannos - Barmen Alan
Raad Rawi - Tihomir Boyanov
Jessica Chaffin - Sharon
Katie Dippold - Katherine
Julian Miller - Nicola
Zach Woods - Mor kravatlı adam
Ben Falcone - Amerikalı turist
Jamie Denbo - Kumarhane çalışanı
Iván Kamarás - Gece kulübü yetkilisi
Yuri Buzzi - Garson
Alessandro De Marco - Kumarhane çalışanı
Paul Feig - Sarhoş konuk
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