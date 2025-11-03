SPOR

Ajax-Galatasaray maçına tanıdık hakem! Daha önce Sarı-Kırmızılılar'ın 2 maçını yönetmişti...

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yönettiği önceki iki Galatasaray maçı da golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Ajax-Galatasaray maçına tanıdık hakem! Daha önce Sarı-Kırmızılılar'ın 2 maçını yönetmişti...
Berker İşleyen

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu.

MAÇA FRANSIZ HAKEM

Ajax-Galatasaray maçına tanıdık hakem! Daha önce Sarı-Kırmızılılar ın 2 maçını yönetmişti... 1

UEFA'nın açıklamasına göre, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Bastien'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

2 MAÇ DA GOLSÜZ TAMAMLANDI

Ajax-Galatasaray maçına tanıdık hakem! Daha önce Sarı-Kırmızılılar ın 2 maçını yönetmişti... 2

Ajax - Galatasaray maçının hakemi Fransız hakem Benoit Bastien'in daha önce yönettiği iki Galatasaray maçı da 0-0 sona erdi. Galatasaray 0-0 Schalke (2018), Barcelona 0-0 Galatasaray (2022)

