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Ajax mağlubiyeti sonrası Victor Osimhen'den Mauro Icardi itirafı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2025 08:51
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UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax'a 2-1 mağlup olarak ilk 8 şansını kaçıran Galatasaray'da Victor Osimhen karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Osimhen sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Mauro Icardi için de bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Ajax mağlubiyeti sonrası Victor Osimhen'den Mauro Icardi itirafı!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın 26 yaşındaki süper golcüsü Victor Osimhen, Ajax karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Osimhen, "Grupta ilk 8 hedefliyorduk. Avrupa Ligi performansımızdan genel olarak gururluyum ama bu gece iyi değildik. İyi bir rakibe karşı oynadık, etkililerdi. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Bu maçta yaptığımız hatalar oldu, üstüne gideceğiz." dedi.

Yıldız golcü, Ajax'ın savunma hattına da değinerek "Ajax kadrosunda iyi savunmacılar var. Aramızda iyi mücadeleler oldu." ifadelerini kullandı.

MORATA SÖZLERİ...

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Nijeryalı santrfor Galatasaray'ın gündemine gelen Alvaro Morata hakkında, "Morata çok deneyimli bir oyuncu tabii ki. Haberleri biz de gördük. Büyük takımlarda oynamış, önemli bir oyuncu. Transfer gerçekleşirse bizim için heyecan verici olur." dedi.

"ICARDI'Yİ ÖZLÜYORUM"

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Osimhen son olarak "Icardi'yi özlüyor musun?" sorusuna "Elbette özlüyorum, ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bu tarz üst düzey oyuncuların eksikliğini hissediyorsunuz ama onsuz da galibiyetler almamız gerekiyor. Uzun bir süre olmayacak. Kazanıp onu da gururlandırmamız gerekiyor." cevabını vererek sözlerini noktaladı.

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Süper Lig UEFA son dakika galatasaray icardi Osimhen
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