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Ajax Naci Ünüvar ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.05.2019 22:30 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği perfıormansla birçok otoriteden takdir toplayan Ajax, altyapısından yetişen Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Naci Ünüvar ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Ajax Naci Ünüvar ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan Ajax, 2003 doğumlu Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Naci Ünüvar, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'nın finalde İtalya'yı 4-2 yenerek şampiyon olduğu maçta bir gol atmıştı.

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ajax Naci Ünüvar

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