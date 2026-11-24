UEFA Konferans Ligi Ajax Perşembe 20:45 Thun

Ajax ile Thun, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Johan Cruijff Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Ajax, son dönem performansıyla dikkat çekerken, Thun daha istikrarsız bir grafik sergiledi.

Takımların güncel form bilgileri Ajax tüm kulvarlar Ajax 3-0 ADO Den Haag Hollanda Eredivisie Ligi G

Twente 2-2 Ajax Hollanda Eredivisie Ligi B

FC Midtjylland 1-6 Ajax UEFA Konferans Ligi G

Ajax 1-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi G

Sparta Rotterdam 1-2 Ajax Hollanda Eredivisie Ligi G Thun tüm kulvarlar Young Boys 3-2 Thun İsviçre Süper Ligi M

Thun 3-3 Basel İsviçre Süper Ligi B

Thun 3-1 Hearts UEFA Konferans Ligi G

Lausanne 4-5 Thun İsviçre Süper Ligi G

Thun 2-3 Lugano İsviçre Süper Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Ajax, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekici bir form sergileyip, 18 gol atmış durumda. Thun ise aynı organizasyonda 3 maçta 1 galibiyetle yoluna devam ediyor ve sadece 3 gol üretebildi.

Eksik Oyuncular Ajax 4 eksik Kasper Dolberg Viktor Tsygankov Yves Bissouma Simon Adingra Thun 3 eksik Genis Montolio Fabio Saiz Mats Seiler

Ajax kadrosunda Kasper Dolberg (Sakat - Diz Sakatlığı), Viktor Tsygankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Yves Bissouma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Simon Adingra (Şüpheli - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.

Thun kadrosunda Genis Montolio (Sakat - Diz Sakatlığı), Fabio Saiz (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Mats Seiler (Sakat) yer almıyor.