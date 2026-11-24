Ajax ile Thun, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Johan Cruijff Arena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Ajax, son dönem performansıyla dikkat çekerken, Thun daha istikrarsız bir grafik sergiledi.
Ajax, UEFA Konferans Ligi'nde son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekici bir form sergileyip, 18 gol atmış durumda. Thun ise aynı organizasyonda 3 maçta 1 galibiyetle yoluna devam ediyor ve sadece 3 gol üretebildi.
Ajax kadrosunda Kasper Dolberg (Sakat - Diz Sakatlığı), Viktor Tsygankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Yves Bissouma (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Simon Adingra (Şüpheli - Antrenman Eksikliği) yer almıyor.
Thun kadrosunda Genis Montolio (Sakat - Diz Sakatlığı), Fabio Saiz (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Mats Seiler (Sakat) yer almıyor.
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