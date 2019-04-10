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Ajaxlı golcü David Neres DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 10.04.2019 08:31 | Son Güncelleme

Ajaxlı David Neres'e Alman modelle tanışmak için sadece bir DM yetti.

Ajaxlı golcü David Neres DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Ajaxlı David Neres'e Alman modelle tanışmak için sadece bir DM yetti. Hollanda'nın köklü ekiplerinden Ajax forması giyen David Neres, model sevgilisine ilk adımı Instagram DM'den attı.

22 yaşındaki Neres, Instagram'da gezerken Alman model Kira Winona'nın profiline denk geldi ve attığı mesajla ilk randevuyu kaptı.

Neres, Alman modeli Instagram'dan buldu ve şu mesaj ikilinin ilk buluşması için yeterli oldu:

"Ben David Neres. Bana yanaş"

Bu mesajla Brezilyalı futbolcu Alman modelden ilk buluşmayı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
David Neres Ajax Hollanda Kira Winona

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