Ajaxlı golcü David Neres DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Ajaxlı David Neres'e Alman modelle tanışmak için sadece bir DM yetti. Hollanda'nın köklü ekiplerinden Ajax forması giyen David Neres, model sevgilisine ilk adımı Instagram DM'den attı.
22 yaşındaki Neres, Instagram'da gezerken Alman model Kira Winona'nın profiline denk geldi ve attığı mesajla ilk randevuyu kaptı.
Neres, Alman modeli Instagram'dan buldu ve şu mesaj ikilinin ilk buluşması için yeterli oldu:
"Ben David Neres. Bana yanaş"
Bu mesajla Brezilyalı futbolcu Alman modelden ilk buluşmayı aldı.
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