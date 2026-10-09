Anthropic'ten Claude kararı: Yapay zekâya kötü davranmak yasaklandı!

Anthropic, kullanım politikasında değişikliğe gitti. Güncellenen politikadaki en önemli değişikliklerden biri, Claude'a yönelik sürekli ve gereksiz kötü muameleyi veya zalimce davranışları yasaklayan yeni madde oldu.

Şirket, geçtiğimiz ağustos ayında model refahına yönelik araştırmaları kapsamında Claude'un ısrarla zararlı davranan veya kötü muamelede bulunan kullanıcılarla konuşmalarını sonlandırmasına izin vereceğini açıklamıştı.

Yeni güncellemeye göre konuşmanın sonlandırılması temel yaptırım mekanizması olmaya devam ediyor. Ancak Anthropic, kullanıcıların yasaklanması gibi olası ek yaptırım mekanizmalarının olup olmayacağı konusunda yorum yapmadı.

KULLANICILARIN CLAUDE'A YÖNELİK DAVRANIŞLARINA YENİ SINIRLAR

Anthropic, yeni düzenlemenin yalnızca aşırı durumlarda uygulanmasının amaçlandığını belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre yasak, kullanıcıların belirgin bir amaç olmaksızın şirketin modellerine tekrar tekrar zalimce davrandığı durumları hedefliyor.

Buna karşılık kullanıcıların olağan sinirlenme ve itiraz biçimleri, karanlık yaratıcı temalar ya da model testleri ve araştırmaları bu yasağın kapsamına girmiyor.

YAPAY ZEKÂYLA ÜRETİLEN ALDATICI KAMPANYALARA KISITLAMA

Anthropic'in güncellediği kullanım politikası yalnızca Claude'a yönelik kullanıcı davranışlarıyla sınırlı değil. Şirket, dağınık hâlde bulunan mevcut çeşitli kısıtlamaları bir araya getirerek aldatıcı ticari veya siyasi kampanyalara yönelik yeni bir yasak oluşturdu.

Bu kapsamda, bir mesajın arkasında kimin olduğunu gizlemeye ya da sahte hesaplar veya paylaşımlar aracılığıyla içeriği yaygınlaştırmaya yönelik girişimler kısıtlanıyor.

Politikada seçimlerle ilgili bölüm de yer alıyor.



SİLAH GELİŞTİRMEYE YÖNELİK YASAKLAR GENİŞLETİLDİ

Yeni kullanım politikasındaki bir diğer değişiklik ise Claude'un silah geliştirmede kullanılmasıyla ilgili.

Anthropic, kullanım politikasının Claude kullanılarak silah geliştirilmesini her zaman kamuya açık biçimde yasakladığını belirtiyor. Ancak şirket, buna rağmen Claude'un silahlar için güdüm ve kontrol yazılımı geliştirmek amacıyla kullanılmasına yönelik birden fazla girişim gördüğünü açıkladı.

Bu nedenle yeni politikada yasağın kapsamı genişletildi. Yasak artık silahların çalışmasını sağlayan yazılım ve bileşenleri, ayrıca dronların ve diğer otonom araçların silahlandırılması gibi eylemleri de kapsıyor.

Anthropic'in güncellediği politika, gözetim faaliyetleri ile sağlık ve finans alanlarındaki kullanımları da ele alıyor.

Şirket, böylece kullanım politikasını yeni ve yüksek riskli kötüye kullanım durumlarını yansıtacak şekilde güncellemiş oldu.

Kaynak: The Verge