Ajda Pekkan'ın kedi kadın kostümü sosyal medyanın diline düştü! "Altına bez bağlamış gibi"

Türk pop müziğinin "Süperstar"ı Ajda Pekkan, her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Harbiye Açıkhava'da konser veren ve her zaman kostümleriyle dikkat çeken Ajda Pekkan yine adından söz ettirdi.

Ajda Pekkan, hayranlarına bir sürpriz yapıp sahneye, 'kedi kadın' olarak çıktı. Ancak Ajda Pekkan'ın garip dansı ve sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü..

Ajda Pekkan'ın garip görünen kedi kostümünü beğenmeyenler "Altına bez bağlamış gibi", "Kedi kadının bundan haberi var mı?", "Yok olmamış bu kıyafet","Artık böyle devam etmemeli eski tarzına dönmeli", "Kostümü pazardan almış gibi" yorumlarından bulundu.

77 yaşındaki Süperstar'ın hayranları ise "Yine efsane" yorumlarında bulunarak şarkıcıya destek oldu.







