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  4. Ajda Pekkan Kıbrıs'ta teraslı ev aldı! Evlerini vinçle gezdi

Ajda Pekkan Kıbrıs'ta teraslı ev aldı! Evlerini vinçle gezdi

22.04.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce "Metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum, vapura binmek de çok istiyorum" diyen Ajda Pekkan Kıbrıs'ta yaptığı yatırımları görmek için vinç kiraladı. Ajda Pekkan evleri görmek için vinçle gezdi.

Ajda Pekkan Kıbrıs'ta teraslı ev aldı! Evlerini vinçle gezdi

Süperstar Ajda Pekkan kısa süre önce İstanbul'da gönlünce gezemediğini söylemişti. Pekkan "Metrobüse, İDO'ya hiç binmedim, çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum" demişti.

Ajda Pekkan bu açıklamadan kısa süre sonra yaptığı hareketle olay oldu. Kıbrıs'ta gayrimenkul yatırımı yapan ve teraslı 2 ev alan Ajda Pekkan satın aldığı dairenin inşaatına vinçle çıktı.

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Vinçle dairesini gezen Pekkan'ı gören hayranları o anları videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

Ajda Pekkan'dan şaşırtan açıklama! "Metroya da metrobüse de hiç binmedim, Marmaray'ı çok merak ediyorum"Ajda Pekkan'dan şaşırtan açıklama! "Metroya da metrobüse de hiç binmedim, Marmaray'ı çok merak ediyorum"


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Ajda Pekkan
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