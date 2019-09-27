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Ajvar tarifi: Ajvar sos nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 27.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

Ajvar sos, Balkanlara özgü bir kahvaltılık çeşididir. Ajvar (ayvar), evlerde genelde kış hazırlığı zamanında yapılır ve kilere kaldırılır. Son derece lezzetli olan ajvar sosu sadece kahvaltılarda değil bazı hamur işleriyle beraber de tüketebilirsiniz. Kışlık hazırlıkları yapanlar için sırada enfes kahvaltılık ajvar sos tarifi var...

Ajvar tarifi: Ajvar sos nasıl yapılır?

Ajvar sosu, közlenmiş patlıcan, kırmızı biber, soğan, sarımsak ve domatesle yapılan kahvaltılıktır. Balkan ülkelerine has bu lezzet, genelde kış ayları için sonbaharda hazırlanmaya başlar. Ajvar sos, özellikle kahvaltılarda, unlu yiyeceklerin yanında yaygınlıkla kullanılır. Ajvar sosunun telaffuzu ise ayvar şeklinde yapılır.

AJVAR TARİFİ
Malzemeler:
2 adet patlıcan
4 adet kırmızı biber
3 diş sarımsak
Bir adet soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz

Yapılışı:
Patlıcanları ve biberleri dilerseniz ocakta dilerseniz de fırında közleyin. Közledikten sonra kabuklarını soyun ve robattan geçirin.
Soğanları minik küpler halinde doğrayın ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.
Soğanlar da hazır olduktan sonra tüm malzemeleri tekrar robottan geçirin ve homojen bir karışım hazırlayın. Sosunuzu servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.


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