Ajvar tarifi: Ajvar sos nasıl yapılır?

Ajvar sosu, közlenmiş patlıcan, kırmızı biber, soğan, sarımsak ve domatesle yapılan kahvaltılıktır. Balkan ülkelerine has bu lezzet, genelde kış ayları için sonbaharda hazırlanmaya başlar. Ajvar sos, özellikle kahvaltılarda, unlu yiyeceklerin yanında yaygınlıkla kullanılır. Ajvar sosunun telaffuzu ise ayvar şeklinde yapılır.

AJVAR TARİFİ

Malzemeler:

2 adet patlıcan

4 adet kırmızı biber

3 diş sarımsak

Bir adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yapılışı:

Patlıcanları ve biberleri dilerseniz ocakta dilerseniz de fırında közleyin. Közledikten sonra kabuklarını soyun ve robattan geçirin.

Soğanları minik küpler halinde doğrayın ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

Soğanlar da hazır olduktan sonra tüm malzemeleri tekrar robottan geçirin ve homojen bir karışım hazırlayın. Sosunuzu servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.



