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AK Parti'den aday adayı olmuştu! Balık Ayhan Gelecek Partisi'ne katıldı

10.11.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık Ayhan lakabı ile tanınan Ayhan Küçükboyacı, 2011 yılında AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu. Balık Ayhan son olarak parti kararını değiştirdi ve Gelecek Partisi'ne katıldı. Balık Ayhan yetki belgesini ise Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun elinden aldı.

AK Parti'den aday adayı olmuştu! Balık Ayhan Gelecek Partisi'ne katıldı

2018 yılında İyi Parti ile siyaset hayatına atılan Balık Ayhan 2011 yılında AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu. Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığını geçmişte sıklıkla dile getiren Balık Ayhan o dönem "Sen adamın kralısın, kasım Kasımpaşalısın" isimli şarkısını Cumhurbaşkanı için yazdığını söylemişti.

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan, Gelecek Partisi'ne katıldı. Ayhan Küçükboyacı parti yetki belgesini Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun elinden aldı.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün, Küçükboyacı ve Davutoğlu'nun birlikte çekildiği fotoğrafa "Sahne Emekçileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Müzisyen Ayhan Küçükboyacı ile sektör emekçilerimizin sorunlarının çözümü için politika üretmeye devam edeceğiz" notunu düştü.


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