AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi... Fulya Öztürk "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Depremin ilk gününden beri deprem bölgelerini dolaşan gazeteci Fulya Öztürk hem haberleriyle hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Öztürk hakkında son olarak vekillik iddiasıyla gündemdeydi.

Gazeteci İsmail Saymaz CNN TÜRK Özel Haber Şefi Fulya Öztürk'e AK Parti tarafından milletvekilliği teklifi götürüldüğünü açıklamıştı. Bu iddialarla adından söz ettiren Öztürk'ün geçmişten bir fotoğrafı da paylaşılmaya başlandı ve fotoğraf gazetecinin sevenlerini korkuttu.

"İYİYİM HASTA DEĞİLİM"

Öztürk hemen bir açıklama yaparak "Şu fotoğrafı paylaşıp haber yapılıyor telefonum susmuyor. Dostlar ben iyiyim hasta değilim fotoğrafa 2021 yılında kovid olduğum döneme ait" dedi.

Öztürk ayrıca "Ne olur yalan haber paylaşmayın artık" diyerek sitem etti.

