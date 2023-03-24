MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi... Fulya Öztürk "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi... Fulya Öztürk "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

24.03.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci İsmail Saymaz, Fulya Öztürk'e AK Parti tarafından milletvekilliği teklifi götürüldüğünü açıklamıştı. Bu iddialarla gündemde olan Fulya Öztürk sosyal medya hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak hakkındaki hastalık iddialarına yanıt verdi.

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi... Fulya Öztürk "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Depremin ilk gününden beri deprem bölgelerini dolaşan gazeteci Fulya Öztürk hem haberleriyle hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Öztürk hakkında son olarak vekillik iddiasıyla gündemdeydi.

Gazeteci İsmail Saymaz CNN TÜRK Özel Haber Şefi Fulya Öztürk'e AK Parti tarafından milletvekilliği teklifi götürüldüğünü açıklamıştı. Bu iddialarla adından söz ettiren Öztürk'ün geçmişten bir fotoğrafı da paylaşılmaya başlandı ve fotoğraf gazetecinin sevenlerini korkuttu.

image (16)

"İYİYİM HASTA DEĞİLİM"

Öztürk hemen bir açıklama yaparak "Şu fotoğrafı paylaşıp haber yapılıyor telefonum susmuyor. Dostlar ben iyiyim hasta değilim fotoğrafa 2021 yılında kovid olduğum döneme ait" dedi.

O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldi O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldi

Öztürk ayrıca "Ne olur yalan haber paylaşmayın artık" diyerek sitem etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altılı Masa'ya dair sözleri tepki çekince patladı! "Ortada durmaya çalışıyorum"Altılı Masa'ya dair sözleri tepki çekince patladı! "Ortada durmaya çalışıyorum"
Son halini görenler tanıyamadı! “Bu karizma gerçek mi”Son halini görenler tanıyamadı! “Bu karizma gerçek mi”
Dekolteli pozuyla nefes kesti! Torreira kayıtsız kalamadıDekolteli pozuyla nefes kesti! Torreira kayıtsız kalamadı
Anahtar Kelimeler:
İsmail Saymaz Fulya Öztürk sosyal medya ele gününde

En Çok Okunan Haberler

Fark bıçak sırtı! HÜDA PAR, YRP, Memleket Partisi...

Fark bıçak sırtı! HÜDA PAR, YRP, Memleket Partisi...

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Memur ve asgari ücretliye zam gelecek mi? AK Partili isim böyle yanıt verdi...

Memur ve asgari ücretliye zam gelecek mi? AK Partili isim böyle yanıt verdi...

Evini arabasını oraya yatırmak için sattı! "Paramı dolara yatırmak yerine..."

Evini arabasını oraya yatırmak için sattı! "Paramı dolara yatırmak yerine..."

Feyza Altun çocukken yaşadığı tacizi anlattı: 'Çişimi yaptım sanıyordum'

Feyza Altun çocukken yaşadığı tacizi anlattı: 'Çişimi yaptım sanıyordum'

Deprem ve selden sonra ortadan kayboldu! Gözlerine inanamadılar

Deprem ve selden sonra ortadan kayboldu! Gözlerine inanamadılar

İlginizi Çekebilir

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.