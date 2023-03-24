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İsmail Saymaz'dan gündem olan iddia: AK Parti'den Fulya Öztürk'e milletvekili adaylığı teklifi

24.03.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekran yüzü olup aradığını bulamayan Fulya Öztürk CNN Türk'e dönmüştü. Depremin ilk gününden beri deprem bölgelerini gezen Öztürk hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, CNN TÜRK Özel Haber Şefi Fulya Öztürk'e AK Parti tarafından milletvekilliği teklifi götürüldüğünü açıkladı.

İsmail Saymaz'dan gündem olan iddia: AK Parti'den Fulya Öztürk'e milletvekili adaylığı teklifi

“Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödülleri olan Fulya Öztürk bir süre FOX TV'de ekran yüzü olmuş ve gündüz kuşağında istediği işleri yapamamıştı. O süreçte tepki de gören gazeteci 2022'de CNN Türk'e döndü.

Fulya Öztürk, saha muhabirliğinin yanında CNN TÜRK Haber Merkezi’nin 'Özel Haberler Şefi' olarak görev aldı. Kahramanmaraş ve 10 ili sarsan depremlerde ise ilk saatlerden bölgeye giden Öztürk sık sık gündeme geliyor.

Fulya Öztürk hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

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İSMAİL SAYMAZ PAYLAŞTI

Gazeteci İsmail Saymaz CNN TÜRK Özel Haber Şefi Fulya Öztürk'e AK Parti tarafından milletvekilliği teklifi götürüldüğünü açıkladı.

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Saymaz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "AK Parti, gazeteci arkadaşımız Fulya Öztürk’e milletvekili adaylığı teklifi götürdü." dedi.


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İsmail Saymaz Fulya Öztürk ele istedi gününde

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