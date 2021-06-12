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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti

12.06.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti

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İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Sebze ve Meyve Halinde esnafla bir araya eldi.

Hamza Dağ, Buca ilçesindeki Kaynaklar Mahallesi'nde bulunan Hal'de esnafın sorunlarını dinledi. Hamza Dağ'a ziyaretinde, İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan da eşlik etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gıda sektörünün çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini hatırlattı.

Salgında gıdanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Dağ, meyve ve sebze hallerinde esnafın, evinde kalan vatandaşların gıda sıkıntısı yaşamaması için gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

Halde mesainin 01.00'de başladığını belirten Dağ, "Biz de sabahın 06.00'sından itibaren burada hal esnafımız ile bir araya geldik. Onlarla hasbihal ediyoruz, esnaf ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten güzel bir hareketlilik var. Bu hareketlilik bizi de memnun ediyor. Bu hareketlilik ekonomimizin çarkının döndüğü anlamına gelir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Bunlarla selamı sabahı kesin" başlıklı video mesajı yayınladığını hatırlatan Dağ, şunları söyledi:

"Biz milletimize gönül bağı kurduk. İşte İzmir'de, Buca'da halde esnafımız bırakın selamı sabahı kesmeyi, bizimle kucaklaşıyor. Burada olduğumuz için büyük bir memnuniyet duyuyor. Biz hepsine müteşekkiriz. 20 yıldır milletimizle gönül bağı kurmuşuz, milletimizle gönülden gönüle konuşan bir siyasi partiyiz. Sadece seçim dönemi değil, seçim dönemi dışında da milletimize her zaman için hal hatır soran, onların dertlerini dinleyen ve dertlerine çözüm üreten bir siyasi hareketiz. Bu anlamda da 20 yılın ve girdiğimiz 15 seçimin başarısını merak edenler buradaki yapılan faaliyetlere şöyle bir bakarlarsa kendilerine faydası olur. Biz selamlaşmaya, selamla milletimiz ile bir arada olmaya ve milletimizle kalpten kalbe konuşmaya devam edeceğiz. Bizim bu muhabbetimizi anlamayanlar, sürekli tehdit ile parmak sallayarak milletimizle aramıza mesafe koymaya gayret edebilirler. Bunu bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar."

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