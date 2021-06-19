AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Sıfır Atık Projesi, son yılların en büyük çevre projesi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sıfır Atık Projesi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını hedeflediğimiz son yılların en büyük çevre projesidir." dedi.

Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Projesi’nde pilot ilçe seçilen Samsun'un Ladik ilçesindeki çalışmaları inceledi.

Ladik'te, köylerde atıl vaziyette bulunan tarihi yapıların bir araya getirilmesiyle oluşturulan Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni de ziyaret eden Karaaslan, burada yaptığı açıklamada, eski ambarların değerlendirilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ankara'nın Kızılcıhamam ve Samsun'un Ladik ilçelerinin sıfır atık konusunda pilot bölge seçildiğini aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ladik'te bulunan Ambarköy Müzesi, aslında kırsal kesimlerde yok olmaya yüz tutmuş değerlerin açık hava müzesi haline getirilmesidir. Buradaki yapıların yaşı en az 150. Ambarlar, ahşap eski evler, ahşap cami, ahşap bir ilkokul buradaki müzede var. Yani köylerdeki değerler, yok olmak üzere olan ahşap yapılar burada bir araya getirilmiş. Geri dönüşüm ruhuna en uygun mekan anlamı da taşıyor burası."