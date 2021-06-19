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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Sıfır Atık Projesi, son yılların en büyük çevre projesi"

19.06.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Sıfır Atık Projesi, son yılların en büyük çevre projesi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sıfır Atık Projesi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını hedeflediğimiz son yılların en büyük çevre projesidir." dedi.

Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Projesi’nde pilot ilçe seçilen Samsun'un Ladik ilçesindeki çalışmaları inceledi.

Ladik'te, köylerde atıl vaziyette bulunan tarihi yapıların bir araya getirilmesiyle oluşturulan Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni de ziyaret eden Karaaslan, burada yaptığı açıklamada, eski ambarların değerlendirilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ankara'nın Kızılcıhamam ve Samsun'un Ladik ilçelerinin sıfır atık konusunda pilot bölge seçildiğini aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ladik'te bulunan Ambarköy Müzesi, aslında kırsal kesimlerde yok olmaya yüz tutmuş değerlerin açık hava müzesi haline getirilmesidir. Buradaki yapıların yaşı en az 150. Ambarlar, ahşap eski evler, ahşap cami, ahşap bir ilkokul buradaki müzede var. Yani köylerdeki değerler, yok olmak üzere olan ahşap yapılar burada bir araya getirilmiş. Geri dönüşüm ruhuna en uygun mekan anlamı da taşıyor burası."

Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye'de yayınlaşmasını istediklerine işaret eden Karaaslan, "Sıfır Atık Projesi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını hedeflediğimiz son yılların en büyük çevre projesidir. Bir seferberlik halinde uygulanıyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu proje kapsamında sıfır atığa geçmesi bekleniyor ama projeye gençler ve çocuklar sahip çıkınca işin rengi değişiyor. Tam da Ladik ilçesinde bu olmuş, bu gerçekleşmiş." ifadelerini kullandı.

"Sıfır atıkta işin özü geri dönüşüm değil, önce azaltım var." diyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Önce gerçekten buna ihtiyacı olup olmadığını soran tüketici anlayışı ile yaklaşmak, daha sonra kullandığını yeniden değerlendirmeye çalışmak, eğer hiçbir şekilde değerlendirilemiyorsa geri dönüşüm mekanizmasının içine dahil etmek lazım ama burada gençlerimiz yeniden dönüştürmüşler, mısır koçanlarından sepetler yapmışlar, eski tekstil malzemelerinden halılar örmeye başlamışlar. Hakikaten Ladik'te sıfır atık konusunda bir seferberlik var. İlçenin sokaklarında, pazarlarında sıfır atık kabul görmüş durumda. Aynı zamanda ekonomik boyutu da var. Dolayısıyla israfa karşıyız, israfın her zaman karşısında olacağız."

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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