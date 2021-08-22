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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım İzmir'de

22.08.2021 03:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldırım, partisinin Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Halil Güler'in torununun sünnet törenine katıldı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Halil Güler'in torunu Serkan Eymen’in (9) sünnet törenine katıldı.

Yıldırım, Kaymakçı Mahallesi'nde düzenlenen sünnet töreninde, İzmir'de siyasete başladığı dönemde gözünü Kaymakçı'da açtığını söyledi.

Son bir aydır ülkede afetlerden dolayı zor günler yaşandığını belirten Yıldırım şunları kaydetti:

"Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Rabbim iç ve dışarıda ülkemize, milletimize karşı plan yapanların planlarını bozsun. Güneyimizde yangınlar, kuzeyimizde seller ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var. Bir yandan da terörle mücadele ediyoruz. Orada da şehit olan kardeşlerimiz var. Şehit olan kardeşlerimize, yangında, selde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu gece sünnet merasimi gerçekleşen kardeşimiz hayata ilk adımını attı. İleride evlenip yuva sahibi olacaklar. Bu güzel ülkenin bayrağı altında mutlu yaşayacaklar. Bizim amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için sorunlarını çözmek. Çöze çöze bugünlere geldik. İnşallah bizde bu birlik beraberlik olduğu sürece, bu heyecan olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur."

Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Halil Güler ise torunu Serkan Eymen’in en mutlu gecesinde kendilerini yalnız bırakmayan Binali Yıldırım’a teşekkür ederek “Her zaman kendisini hemşerimiz olarak kabul ettiğimiz sevgili Yıldırım'ın bu gece de bizlerle olması tüm Kaymakçıyı mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve ailenin yakın dostları katıldı.

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