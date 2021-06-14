AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Tekirdağ'da gündemi değerlendirdi: (1)

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Türkiye artık sahada da masada da var olan, küresel barışı temin etmek anlamında egemen ve eşit ülke olarak herkesle müzakere etmeye hazır olan bir ülkedir." dedi.

Kurtulmuş, Tekirdağ programı kapsamında partileriyle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programdaki konuşmasında Kurtulmuş, Türkiye'nin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afrin'de bir hastaneye yapılan ve 14 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınayarak sözlerine başlayan Kurtulmuş, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda terörle mücadele ettiğini belirtti.

Bazı ülkelerin terör örgütlerine lojistik ve siyasi destek verdiğinin altını çizen Kurtulmuş, bunun asla kabul edilmeyeceğini, terör örgütlerine "dur" demenin ülkelerin boynunun borcu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik yaptığı sınır ötesi harekatlar sonucunda birçok Suriyelinin ülkesine döndüğünün altını çizdi.

Bölgede terör örgütleri eliyle yeniden birtakım operasyonlar yapıldığına işaret eden Kurtulmuş "Hayata tutunmaya çalışan Suriyeli vatandaşlara yönelik, terör örgütleriyle yeniden birtakım operasyonlar yapılmaya çalışıyor. Şiddet ve nefretle kınıyoruz. Sadece son terörist kalana kadar değil, terörün arkasındaki bütün gerekçeler ortadan kaldırılana kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Vefat eden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diliyorum "değerlendirmesinde bulundu.